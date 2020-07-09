Zekeriya Öz’lü darbe toplantısı

09 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

İzmir’de yakalanan FETÖ’nün üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci’nin (81) yargılandığı davada ifadesi alınan Hüseyin Sarıçiçek, “2012 yılında FETÖ’nün Güney Afrika imamı Necdet İçel’in Torbalı’da bulunan çiftlik evinde toplanırlardı. O dönemde eve birçok asker ve yargı mensubu gelip gitmişti. Zekeriya Öz de o çiftliğe geldi. Çiftlikte darbe toplantıları yapılıyordu” dedi.

FETÖ’nün “Kadim abisi” olarak bilinen Yusuf Bekmezci’nin (81), “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan yargılanmasına devam edildi. Örgüt içinde 39 yıl kaldıktan sonra 17- 25 Aralık sürecinde yapıdan kopup örgütten aldığı bilgileri devlete aktardığını belirten Hüseyin Sarıçiçek, “Yusuf Bekmezci, FETÖ’nün yüzde 98’idir. Örgütün her kademesinde aktif olarak görev aldı. Televizyondan matbaaya herkesi kovma yetkisi vardı. Ona hiç kimse itiraz edemezdi. 2012 yılında Güney Afrika imamı Necdet İçel’in Torbalı’da bulunan çiftlik evinde toplanırlardı. O dönemde eve birçok asker ve yargı mensubu gelip gitmişti. Zekeriya Öz de o çiftliğe geldi. Çiftlikte darbe toplantıları yapılıyordu. O dönem şoförlüğünü yaptığım İçel bana, ‘Hak ettiğimiz yerlere geleceğiz, az kaldı, güzel günler yakın’ cümlelerini kuruyordu” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Bekmezci’nin tutukluluk halinin devamına ve başka tanıkların da dinlenmesi gerektiğine karar vererek duruşmayı erteledi.

24 GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne sürdürdüğü soruşturmalar kapsamında, aralarında bylock kullanıcısı, emniyet müdürü, avukat ve öğretmenlerin bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Nevşehir illerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşen operasyonda şüphelilerden 16’sı yakalandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya’da “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan gözaltına alınan 15 zanlıdan 9’u alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza mahkemesine sevk edilen 6 şahıstan 4’ü tutuklanarak cezaevine konulurken 2 şahsa ise adli kontrol kararı uygulandı.