Zeki Kayahan Coşkun'un babası yaşamını yitirdi

Ünlü radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun, sosyal medya hesabından babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2021 Salı, 10:25
Zeki Kayahan Coşkun'un babası yaşamını yitirdi
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Radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun'un babası yaşamını yitirdi.

Ünlü programcı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Babasıyla fotoğrafını koyan Coşkun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"En sevdiğim arkadaşımı, ustamı, yoldaşımı, öğretmenimi, babamı kaybettim. Hiç büyümem sanıyordum, ben dün büyüdüm. Sıraya girmiş anıların izinde biraz soluklanıp döneceğim. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.


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