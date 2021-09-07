07 Eylül 2021 Salı, 10:25

Radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun'un babası yaşamını yitirdi.

Ünlü programcı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Babasıyla fotoğrafını koyan Coşkun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"En sevdiğim arkadaşımı, ustamı, yoldaşımı, öğretmenimi, babamı kaybettim. Hiç büyümem sanıyordum, ben dün büyüdüm. Sıraya girmiş anıların izinde biraz soluklanıp döneceğim. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.

