Zeki Müren'i hedef alan Özdemir Erdoğan tepki topladı

09 Ocak 2021 Cumartesi, 15:59

Müzisyen, söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren'le ilgili söyledikleri, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini topladı.

"İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Kötü bir rol modeldi" diyerek Müren'i cinsel kimliği üzerinden hedef alan Erdoğan'ın tepki çeken sözleri şöyle:

"Hem bu tehlikeyi kabul ediyorsunuz hem de sanat uğruna bunu görmezden geliyorsunuz. Bana kalırsa bu büyük bir sahtekarlık ve çelişkidir. Bunu konuşmamak ahlaksızlıktır. Siz böyle bir tehlikenin varlığını kabul ediyorsunuz ama sanat uğruna ağzınızı açıp tek kelime etmiyorsunuz. Bir tek Özdemir Erdoğan konuşuyor. İlk çıktığı seneler sesi iyiydi ama bu kişiyi günümüzde hâlâ evrensel bir sanatçı gibi gösterenler ahlaksızdır."

İşte Erdoğan'a gelen tepkilerin bazıları:

Re mi fa. Mi'ye dikkat et! https://t.co/oj4gKloRaC — ahmet mümtaz taylan (@taylan1789) January 9, 2021

Zeki Müren her yaşta dinlerken de izlerken de büyüledi beni, travmam filan yok. Fakat Özdemir Erdoğan’ın Keman Öğretmeni şarkısı ve klibi çocukken çok kafamı karıştırmış, rahatsız etmiştir mesela. — aylin aslım (@AylinAsLIM) January 9, 2021

Bütün travmalarımın sebebi

Zeki Mürenmiş meğer — berna lacin?? (@bernalacin35) January 9, 2021

Özdemir Erdoğan yine gündeme gelebilmek için Zeki Müren'e sallamış.

Zeki Müren hakkındaki saçmalamalarına gülmedim ama kendisi hakkında 'Bakın, ustalığını dünyanın kabul ettiği bir müzisyen olarak söylüyorum' dediği yerde şen bir kahkaha patlattım!



Yaw he he... ! — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) January 9, 2021



