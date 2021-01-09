Zeki Müren'i hedef alan Özdemir Erdoğan tepki topladı
Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren'i cinsel kimliği üzerinden hedef alan açıklamarı sosyal medyada tepki topladı.
Müzisyen, söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren'le ilgili söyledikleri, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini topladı.
"İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Kötü bir rol modeldi" diyerek Müren'i cinsel kimliği üzerinden hedef alan Erdoğan'ın tepki çeken sözleri şöyle:
"Hem bu tehlikeyi kabul ediyorsunuz hem de sanat uğruna bunu görmezden geliyorsunuz. Bana kalırsa bu büyük bir sahtekarlık ve çelişkidir. Bunu konuşmamak ahlaksızlıktır. Siz böyle bir tehlikenin varlığını kabul ediyorsunuz ama sanat uğruna ağzınızı açıp tek kelime etmiyorsunuz. Bir tek Özdemir Erdoğan konuşuyor. İlk çıktığı seneler sesi iyiydi ama bu kişiyi günümüzde hâlâ evrensel bir sanatçı gibi gösterenler ahlaksızdır."
İşte Erdoğan'a gelen tepkilerin bazıları:
Re mi fa. Mi'ye dikkat et! https://t.co/oj4gKloRaC— ahmet mümtaz taylan (@taylan1789) January 9, 2021
Zeki Müren her yaşta dinlerken de izlerken de büyüledi beni, travmam filan yok. Fakat Özdemir Erdoğan’ın Keman Öğretmeni şarkısı ve klibi çocukken çok kafamı karıştırmış, rahatsız etmiştir mesela.— aylin aslım (@AylinAsLIM) January 9, 2021
Müzik. 2020. Özdemir Erdoğan. Başka sözüm yok. https://t.co/JBwT0TsfhR pic.twitter.com/DMihIBL6vb— aylin aslım (@AylinAsLIM) January 9, 2021
Saygısız!— orhan aydın (@orhanaydin6) January 9, 2021
Özdemir Erdoğan Zeki Müren'i hedef aldı @solhaberportali https://t.co/n7IXMq1hYO
Bütün travmalarımın sebebi— berna lacin?? (@bernalacin35) January 9, 2021
Zeki Mürenmiş meğer
Özdemir Erdoğan yine gündeme gelebilmek için Zeki Müren'e sallamış.— cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) January 9, 2021
Zeki Müren hakkındaki saçmalamalarına gülmedim ama kendisi hakkında 'Bakın, ustalığını dünyanın kabul ettiği bir müzisyen olarak söylüyorum' dediği yerde şen bir kahkaha patlattım!
Yaw he he... !
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