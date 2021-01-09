Zeki Müren'i hedef alan Özdemir Erdoğan tepki topladı

Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren'i cinsel kimliği üzerinden hedef alan açıklamarı sosyal medyada tepki topladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2021 Cumartesi, 15:59
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Müzisyen, söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren'le ilgili söyledikleri, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini topladı.

"İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Kötü bir rol modeldi" diyerek Müren'i cinsel kimliği üzerinden hedef alan Erdoğan'ın tepki çeken sözleri şöyle:

"Hem bu tehlikeyi kabul ediyorsunuz hem de sanat uğruna bunu görmezden geliyorsunuz. Bana kalırsa bu büyük bir sahtekarlık ve çelişkidir. Bunu konuşmamak ahlaksızlıktır. Siz böyle bir tehlikenin varlığını kabul ediyorsunuz ama sanat uğruna ağzınızı açıp tek kelime etmiyorsunuz. Bir tek Özdemir Erdoğan konuşuyor. İlk çıktığı seneler sesi iyiydi ama bu kişiyi günümüzde hâlâ evrensel bir sanatçı gibi gösterenler ahlaksızdır."

İşte Erdoğan'a gelen tepkilerin bazıları:



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