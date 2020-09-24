Zeki Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını

24 Eylül 2020 Perşembe, 11:05

İzmir TRT Stüdyoları'ndaki programda 24 Eylül 1996'da fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Zeki Müren'in Bodrum'daki evi, ölüm yıl dönümünde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Zeki Müren'in Bodrum'da son yıllarını geçirdiği evi, 8 Temmuz 2000'de müzeye dönüştürüldü. İki katlı müze, Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde hayranlarına ev sahipliği yaptı.

Sanatçı'nın kişisel eşyalarından elbiselerine, plaklarından film arşivine, radyolarına, ödüllerine ve 1976 model klasik otomobiline kadar birçok eserin bulunduğu evi ziyaret eden hayranları, duygu dolu anlar yaşadı.

Ölüm yıl dönümünde Sanat Güneşi'nin bir günlüğüne ücretsiz olarak ziyarete açılan müze evini ziyaret edenler, Müren'e olan hayranlıklarını dile getirdi.

Müren için saat 14.00'de evinin önünde tören düzenlenecek.



