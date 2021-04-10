Zeki ve Burak attı, Lille kazandı
Fransa Ligue 1’de şampiyonluk mücadelesi veren Lille, deplasmanda Metz’i Burak Yılmaz ve 8Mehmet Zeki Çelik’in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1’de şampiyonluk mücadelesi veren Lille, deplasmanda Metz’i 60’ıncı dakikada Burak Yılmaz ve 89’uncu dakikada Mehmet Zeki Çelik’in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Burak Yılmaz’ın maça ilk 11’de başlarken iki oyuncu da 90 dakika sahada kaldı. Lille, lig sonuna 6 hafta kala en yakın takipçisi PSG’nin 1 maç fazlasıyla 6 puan önünde yer alıyor. Lider Lille gelecek hafta evinde Montpellier’i ağırlayacak.
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