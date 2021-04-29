Zeybekoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı: Pandemi destekleri işçi sınıfının cebinden

29 Nisan 2021 Perşembe, 16:45

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, 1 Mayıs mesajında, "Dünyanın birçok yerinde işçiler 1 Mayıs’ı Covid-19 salgın koşullarının gölgesinde karşılıyor. İşçilerin uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs zor koşullara rağmen tüm ülkelerde fabrikalarda, iş yerlerinde ve alanlarda kutlanacak.? Biz CHP olarak üretenin, emekçinin, işçinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Bu 1 Mayıs’ta da dünyayı sırtlanan işçilerin yanında, 1 Mayıs’ı kutlayacağız. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke talebini ülkenin her yanına, işçilerimizle beraber taşıyacağız.? Pandemi koşulları, işçi sınıfının “sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam” talebinin dünyamızın geleceği için hayatiyetini ortaya koymuştur." dedi.

Pandemi sürcinde en büyük zorluğu işçilerin yaşadığını dile getiren Zeybekoğlu, "Yandaşların hizmetinde, işçinin sırtında olan AKP iktidarı, pandemi koşullarında işçi sınıfına yönelik saldırılarını arttırmıştır. Büyük şirketlere vergi muafiyetleri ve destekler verilirken; kamu kaynakları hazine garantilerine giderken, sendikasız, örgütsüz, güvencesiz işçiler ya işsizliğe ya da yoksulluğa mahkûm oldu. Pandemi destekleri yine işçi sınıfının cebinden, İşsizlik Fonu’ndan yapıldı. Bu koşullara rağmen, işçiler hakları için mücadele etmeye devam etti, Anayasal bir hak olan sendikalaşma çalışmalarını sürdürdü.? İşçi sınıfını güvencesizlik, geleceksizlik kıskacına itenler ile 128 milyar doları iç edenler aynıdır. Bu para işçilerin ve emekçilerin alın teri ve çocuklarının geleceğidir.?İşçi sınıfı insanca bir yaşam mücadelesini elbet kazanacaktır." ifaderlini kullandı.