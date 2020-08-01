Zeydan Karalar Twit attı, Demirspor zirve yaptı

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 21:12

TFF 1. Lig’de mücadele eden ve Süper Lig’e çıkma şansını play-off final müsabakasında Fatih Karagümrük’e penaltılarda kaybeden Adana Demirspor’un taraftarları Süper Lig’in 22 takım olmasını istiyor. Sosyal medyada ‘Demirsporsüperlige’ başlığıyla etiket oluşturan taraftarlar Twitter'da 12 bin twit ile birinci gündem olurken TFF’den çıkacak kararı beklemeye başladı.

TFF 1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor Süper Lig'e doğrudan çıktı. Ligde 71 gol ile en çok gol atan takım olan Adana Demirspor ise 3. olarak play-off oynadı. Geçen gün Ankara'da oynanan play-off finalinde ise mavi-lacivertli ekip İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e penaltılarda kaybetti. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'e son çıkan takım Fatih Karagümrük oldu.

Ancak küme düşmenin kaldırılmasıyla birlikte 21 takımın karşılaşacağı ve her hafta 1 takımın pas geçileceği Süper Lig için bazı kulüpler Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükseltilip TFF'ye ’22 takımlı lig’ başvurusunda bulundu. Federasyonun ise bayramdan sonra toplanıp konuyu görüşeceği öğrenildi.

Bunun üzerine ise Adana Demirspor taraftarlarında büyük bir sevinç yaşandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Twitter hesabından, “Adana Demirspor’umuzun Süper Lig’e çıkması hususunda görüşlerimizi, talebimizi ilgili yerlere ilettik. Adana’mızın Süper Lig’e renk katacağını düşünüyoruz. 21 takımlı sistemden ise 22 takım daha iyidir. Eğer 22 takım olacaksa da bunu hak eden Adana Demir’dir” açıklamasını yaptı.

Bu açıklamanın üzerine çok sayıda taraftar ve kulüp Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükseltilmesi için ‘Demirsporsüperlige' başlığı açtı. Şimdiye kadar 12 bin twit atılan başlık Twitter'ın birinci sıra gündemi haline geldi.