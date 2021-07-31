Zeydan Karalar: “Yaralarımızı hep birlikte saracağız”

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:07

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilk olarak Kozan’ın Salmanlı, Mansurlu, Kızlarsekisi ve Akdam köylerine giderek, evleri yanan, yangından dolayı mağdur olan yurttaşlarla bir araya geldi.

Evi yanan Kızlarsekisi sakini Cumali Yücel ve evleri yanan, zarar gören diğer yurttaşlarla görüşen Başkan Zeydan Karalar, mağdur yurttaşların yanında olacaklarını açıkladı.

Kozan’da hükümetin ve devletin yetkilileri ile de bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, kötü günleri birlik, beraberlik ve dayanışmayla aşacaklarını söyledi.

Daha sonra Aladağ ilçesine geçen Başkan Zeydan Karalar, esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Ardından Aladağ’ın Topallı köyüne geçen Başkan Zeydan Karalar, burada da evleri, bahçeleri, ahırları, tarlaları yanan yurttaşlarla görüştü.

Başkan Zeydan Karalar, “Hem ülkemizin, hem de Adana’mızın çok sayıda noktasında bir anda yangın çıkması elbette sabotaj olabileceğine dair çeşitli soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Adana’da yaklaşık 20 noktada yangın çıktı ve hala devam eden yangınlar var. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Evleri yanan vatandaşlarımızın evlerini onaracağız. Acil ihtiyaçları karşılamak için birimlerimiz teyakkuzda” dedi.

KARALAR YANGININ SÜRDÜĞÜ NOKTALARA GİTTİ

Çok sayıda noktada yangının sürdüğü, bazı noktalarda da kontrol altına alındığı Aladağ ilçesinde, Eğriçam köyü girişinde devam orman yangını bölgesine giden Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin söndürme çalışmalarını denetledi.

YANGINI SÖNDÜRMEK VE İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK İÇİN TEYAKKUZ HALİ

Adana Büyükşehir Belediyesi, yangın noktalarında İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait arazözler, tankerler ve iş makineleri ile yangınlara müdahale etmeye devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ayrıca ASKİ’nin çok sayıda aracıyla yangına müdahaleye destek veriyor ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

YURTTAŞLARA DESTEK SÜRÜYOR

Bölgede yangından dolayı su depolarının erimesi nedeniyle vatandaşlara, 200’er litrelik variller dağıtılıyor. ASKİ’ye ait tankerler de varilleri suyla doldurarak, acil su ihtiyacının karşılanmasını sağlıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Derman ekipleri aracılığıyla kumanya, yemek, su ve ayran dağıtımını sürdürürken, yatak, battaniye, buz, hijyen seti ve hayvan maması dağıtımı da devam ediyor. Büyükşehir tarafından sağlanan seyyar tuvaletler de bölgede kullanıma sunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden gelen 4 bin 500 gıda kolisi ile, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden gelen beyaz eşya ve çadır gibi malzemelerin dağıtımına da başlanacağı bildirildi. Konuyla ilgili çalışmayı Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yürütüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ayrıca, mağdur yurttaşlar için ambulans, doktor, sağlık personeli ve psikolog desteğinde de bulundu.