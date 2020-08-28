Ziller çalıyor

28 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, öğretmenlere ilişkin mesleki eğitimlerin başlaması ile birçok ilden vaka haberlerinin geldiğini, Covid-19 tanısı konmuş ya da hastalığı geçirenlerle temas eden kişilerin seminerlere katıldığını söyledi. Aydoğan, şu bilgileri verdi:

“Tarsus’ta bir köy okulu, potizif tanısı olan bir öğretmenin seminerlere katıldığı için karantinaya alındı. Rize’de bir ilkokuldaki tüm çalışanlara, bir öğretmenin Covid-19 tanısı konmuş bir kişiyle temaslı olduğu için okula gelememeleri paylaşıldı. Bursa Karacabey’de iki farklı okulda çalışan ve eş olan öğretmenlere Covid-19 tanısı kondu.

İstanbul Bahçelievler’de öğretmenler kurulu toplantısına katılan bir öğretmenin ve Avcılar’da seminerlere katılan bir öğretmenin test sonucu pozitif çıktı. Mersin’de bir lise öğretmenine pozitif tanı kondu. Trabzon Ortahisar’da bir müdür yardımcısı Covid-19’dan yaşamını yitirdi. Başka bir müdür yardımcısı da tedavi altında.”