Ziraat Mühendisleri Odası'ndan korkutan 2021 yılında tarım açıklaması

16 Aralık 2020 Çarşamba, 21:47

TMMOB’a bağlı Ziraat Mühendisleri Odası, pandemi sürecinde tüm dünyada tarım sektöründe üretim ve dış ticarete yönelik korumacılık önlemleri artarken, Türkiye’de mevcut ve gelecek desteklerin azaltılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez imzasıyla yayımlanan açıklamada, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 2021 yılında ödenecek 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ve Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 Yılı Bütçe Teklifi değerlendirmelerine yer verildi.

“Gündemdeki her üç düzenleme de ülkemizde artan enflasyon ve döviz kuruna karşın tarımsal desteklerde artış içermemekte, aksine azalışlar öngörmektedir. Bu şartlarda 2021 yılı ülkemiz tarım sektörü için hüsran yılı olacaktır” denildi.

"BÜTÇE SORUNLARI ÇÖZMÜYOR, ARTTIRIYOR"

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 bütçesi için “Tarım sektörünün sorunlarını çözmekten öte, sorunları daha da artıracak kesintiler bütçesidir” denilerek şu değerlendirmeler yapıldı:

“Resmi olarak açıklanan yüzde 14 enflasyon oranı, yüzde 30’ları aşan döviz kur artışı, dövize bağlı girdi maliyetlerindeki ortalama en az yüzde 30 artış karşısında, ödemelerin gelecek yıllara kalacak olması nedeniyle ödendiği dönem çiftçiye bu desteklerin neredeyse yarısı yansıyacaktır. Bu yanlış tercih üreticimizin ve üretimimizin göz ardı edilmesi, çiftçimizin kendi kaderine terk edilmesi anlamına gelmektedir."

“ÇİFTÇİ SÜREKLİ BORÇLU KONUMUNDA”

“Tarımsal desteklerin yeterli olmaması dışında bu konudaki en önemli sorunların başında desteklerin zamanında ödenmemesi gelmektedir. 2020 Kasım ayı verilerine göre 2019 yılına ait 18.4 milyar TL ödeme ile desteklerin henüz yüzde 84’ü ödenmiştir. Devletten fazlasıyla alacaklı iken uygulanan gecikmeli bu ödeme şekli çiftçiyi sürekli borçlu konumuna düşürmektedir.

Tarımsal desteklerin zamanında ödenmemesi, en az 1 yıl sonradan ödenmesi, geliri banka ve piyasa borcuna giden üreticimizin üretimden uzaklaşması sonucunu doğurmaktadır. Oysa üretim artışını ve tarımsal üretim planlamasını yönlendirmesi gereken desteklerin amacına ulaşması için desteklerin ürün ekiminden önce, yeterli, zamanında ve kesintisiz ödenmesi gerekmektedir.”

"TARIM GEÇİKME OLMADAN DESTEKLENMEYE BAŞLAMALI"

“Türkiye tarım sektörü gecikmeksizin desteklenmelidir” diyen ziraat mühendisleri, açıklamayı şu sözlerle sonlandırdı:

“Neoliberal tarım politikalarının ülkemizde kronikleşen tarım ve gıda sektörü ile kırsal alan sorunlarını geçmişte olduğu gibi günümüzde de çözemediği ortadadır. Ülkemizde önceki yıllarda olduğu gibi pandemi sürecinde de yapısal sorunları çözmek yerine ‘yerli ve milli’ söylemi dışında maalesef yerli üretimi ve üreticiyi korumaya yönelik somut ekonomik desteklere dayalı üretim seferberliğine yönelik kamucu tarım politikaları uygulamaya konulmamaktadır. "