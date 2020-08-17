Ziraat Odaları Birliği Başkanı uyardı: Önümüzdeki yıl domates bulmak hayal olacak

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:38

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, domates fiyatlarının maliyetin altında kaldığına dikkat çekerek, salçalık domatesin kilosunun 30 kuruş, sofralık domatesin kilosunun da 60 kuruşa kadar düştüğünü açıkladı. Salça fabrikalarının zarara göz yumduğunu kaydeden Bayraktar, “Eğer çiftçilerimiz üretimden uzaklaşırsa önümüzdeki yıl domates bulmak hayal olacak” dedi.

Yazılı açıklama yapan Bayraktar, sorumluluklarını yerine getirmeyen bazı salça fabrikalarının üreticilerin zararına göz yumduğunu belirterek şu görüşlere yer verdi:

"DOMATES BULMAK HAYAL OLACAK"

“Sözleşmenin gereğini yerine getirmeyip maliyeti karşılamayacak fiyatlardan alım yapan fabrikalar, fiyatların düşmesine neden olmuştur. Fabrikalar şunu çok iyi bilmelidir ki, eğer çiftçilerimiz üretimden uzaklaşırsa önümüzdeki yıl domates bulmak hayal olacak. Üreticimiz fabrikaların insafına bırakılmamalı, Ziraat Odalarımıza sözleşmelere uyumu denetleme yetkisi verilmelidir.”

Bayraktar, fiyatlardaki düşüşün devam etmesi durumunda domates üreticisinin üretimden çekilebileceğini veya alternatif ürünlere yönelebileceğini bildirdi. Pandemi ile birlikte gıda güvencesinin öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Bayraktar, Türk çiftçisinin bu süreçte büyük fedakarlık göstererek tarlasında kaldığını, üretime devam ettiğini hatırlattı.

"ÜRETİM MALİYETLERİ ARTTI"

Çiftçilerin pandemi sürecinde çeşitli olumsuzluklarla karşılaştığını belirten Bayraktar şöyle devam etti:

“Doğal afetler ve bitki hastalıkları ile mücadele eden, aralarında domates üreticilerimizin de bulunduğu çiftçilerin birçoğu fidelerini yeniden dikmek zorunda kaldı. Bu durum üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen pes etmeden üretime devam eden çiftçilerimiz bugün ise pazarlama sorunları ile karşı karşıya kalıyor. Domatesin tarlada kalmaması için ihracatın acilen açılması gerekiyor. Sofralık domateste sorunun çözümü için Irak ve Suudi Arabistan’a ihracatın yolu açılmalı, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Büyükşehir Belediyeleri de alım yaparak zor durumdaki üreticilerimize destek olmalıdır.”