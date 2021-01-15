Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu, kura bugün.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanan son 16 turu maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.
Tek maç eleme usulüne ve seribaşı sistemine göre oynanacak çeyrek finalde müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında yapılacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final maçları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.
Kupada son 16 turu maçlarının ardından seri başı ve seri başı olmayan takımlar şöyle:
Seribaşı: Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir
Seribaşı olmayan: Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- HDP üzerinden hesaplaşma…
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
- İSKİ, İstanbul'daki barajların son durumunu paylaştı
Video Haberler
- Şanzelize Bulvarı'na 250 milyon Avro'luk peyzaj
- Üniversite öğrencisine terlikli saldırı anı kamerada
- Bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
- Öztark ve AKP'li vekil arasında çöpten gıda tartışması
- İstanbul'a yılın ilk karı düştü
- Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
- Otizmli çocuk, kargo görevlisi tarafından dövüldü
- Sağlıkçı kökenli AKP’li milletvekilleri de aşı oldu
- Anket yaptıklarını söyleyerek gençleri dolandırdılar
- “Ofise geldiğimde yaşadığım şoku size anlatamam
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- HDP üzerinden hesaplaşma…
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
- İSKİ, İstanbul'daki barajların son durumunu paylaştı