Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:05

Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan müsabaka saat 21:30’da başlayacak. Müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık’ın yardımcıları Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz olurken, Fırat Aydınus ve Emre Malok da VAR’da görev alacak.

Trabzonspor, Türkiye Kupası yolunda sırasıyla Altay, Denizlispor, BB Erzurumspor ve Fenerbahçe’yi eleyerek finale yükseldi. Alanyaspor ise, İnegölspor, Adanaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Antalyaspor engellerini aşarak adını finale yazdırdı.

TRABZONSPOR 14 KEZ FİNAL OYNADI

Trabzonspor’da kaçan şampiyonluğun üzüntüsü yaşanırken, Türkiye Kupası’nı alarak taraftarını teselli etmek istiyor. Ligi 5’inci sırada tamamlayan Alanyaspor ise bu başarısını Türkiye Kupası’yla taçlandırmayı hedefliyor. Daha önce 14 kez Türkiye Kupası’nda final oynayak Trabzonspor 8 kez kupayı müzesine götürdü. Alanyaspor ise tarihinde ilk kez finale çıktı.

EN GOLCÜ 2 İSMİN KARŞILAŞMASI

Türkiye Kupası finali aynı zamanda Süper Lig maratonunda gol krallığında yarışan iki ismi karşı karşıya getiriyor. 24 golle Süper Lig’in gol kralı olan Sörloth’u Alanyaspor’un tecrübeli santrforu Papis Cisse 22 golle takip etti. Süper Lig gol krallığını Cisse’nin 2 gol önünde bitiren Sörloth, Türkiye Kupası krallığında da Cisse’nin 2 gol önünde. Sörloth’un Türkiye Kupası’nda 6 golü bulunuyor. İki golcü ismin performansı merakla bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nın gol krallığını 7’şer golle BB Erzurumspor’lu Oltan Karakullukçuoğlu ile Denizlispor’lu Oscar Estupinan paylaşıyor.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Da Costa, Novak, N’diaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Alanyaspor: Marafona, N’Skala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse



