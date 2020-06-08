Ziya Altınoğlu Stadyumu, millet bahçesi oluyor

08 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Eski Çatalca Belediyesi Başkanı Fırat Aykut, “Kiminle konuşsam hepsinin çocukluğundan ve delikanlılığından bu yana çok değerli anıları vardı bu stadyumda. Önce insanları ikna edin” dedi. 66 yaşındaki futbolcu İskender Aktaş da bu stadyumda anılarının olduğunu belirterek “Ciğerimiz yandı” diye konuştu.

Çatalca Belediyesi Başkanı Mesut Üner, bölgenin yeşil alana ihtiyacı olduğunu belirterek Ali Sami Yen’de olduğu gibi stadyumun yerine yapı yapmayacaklarını söyledi.

İHALE BUGÜN

Çatalca’daki 24 bin metrekare alana sahip Ziya Altınoğlu Stadyumu yıkılıyor, yerine millet bahçesi ve meydan projesi yapılacak. Stadyum da İzzettin Mahallesi’ne taşınacak. Millet bahçesi projesi ihalesinin bugün yapılacağı öğrenildi. Projeye tepki gösteren eski Çatalca Belediye Başkanı Fırat Aykut, “Burada işin özü şudur: Halkın hiç bilgisi yoktur. Projeyi kimse görmemiştir.

Sır gibi saklanmaktadır. Halkın rızası alınmamıştır. Projenin maliyeti ve hangi bütçeden ödeneceği açıklanmamıştır. Projeler imar planına aykırıdır. Kente ve kentliye karşı suç işlenmektedir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu hukuksuz tasarrufa ‘dur’ demelidir’’ dedi.

Futbolcu İskender Aktaş ise “30 yıl o stadyumda oynadım. Ciğerimiz yandı. Spor alanımızdı orası. Bütün bayramlar orada kutlanırdı” diye konuştu. CHP Çatalca İlçe Başkanı mimar Mehmet Çoban da “Yıkım ihalesi pandemi sürecinde yapıldı. Tarihi doku yok olacak, karşıyım” diye konuştu.

‘İHTİYAÇ VAR’

Ulaştığımız Çatalca Belediyesi Başkanı Mesut Üner, ilçenin böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu ve millet bahçesi projesini TOKİ’nin yapacağını belirterek özetle şöyle konuştu: “Sadece içine ufak bir sosyal tesis yapılacak.

Kütüphane, gölet, yürüyüş ve bisiklet yolları olacak. Geri kalanı komple yeşil olacak. Seçim zamanında hangi eve gittiysek herkesin sosyal tesise ihtiyacı olduğunu söylüyorlardı. Futbol sahası akşamları zaten yürüyüş alanı oldu. Çatalca’nın sosyalleşmeye ihtiyacı var. Stadyumlar zaten her yerde şehir dışına çıkarılmaya başlandı.”