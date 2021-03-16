Ziya Selçuk, okulların "tam açık" ve "kısmen açık" olduğu ülkeleri açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın sürecinde ülkelerde her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını ve okulların durumunu gösteren tablo paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından dünya genelinde "tam açık" ve "kısmen açık" olan okulların yer aldığı bir tablo paylaştı.
Bakan Selçuk, paylaşımında, Türkiye'nin, koronavirüs salgınını tüm dünyayla birlikte yaşadığını ve dünya çocuklarının da eğitimde benzer süreçlerden geçtiğini belirtti.
Dünya genelindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiren Selçuk, "Bizim hedefimiz de 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor.' diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde" ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk'un paylaştığı tabloda okulların "tam açık" olduğu ülkelerin arasında Fransa, İspanya, Belçika, Avustralya, Rusya, Japonya, Finlandiya, İsviçre ve Ukrayna, "kısmen açık" olanlarda ise Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Brezilya, İsrail, Türkiye ve İsveç yer aldı.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünya genelinde "tam açık" ve "kısmen açık" olan okulların yer aldığı tabloda, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını tüm dünyayla birlikte yaşadığını ve dünya çocuklarının da eğitimde benzer süreçlerden geçtiğini belirtti.
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