Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için yarına dikkat çekti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2020 Pazartesi, 21:10
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NTV'de yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak.


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