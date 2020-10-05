Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için yarına dikkat çekti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak.
NTV'de yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak.
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