Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı

06 Ekim 2020 Salı, 11:43

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı.

Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları:

Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşmaya geçmeye hazırız.

Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar.

12 Ekim itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık.

İsteyen velilerimiz çocuklarına okulara gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Sınıf mevcudu azaltılacak ve ders süreleri kısaltılacak.

Köy okullarında da yüz yüze eğitim başlıyor. İlk ve orta okul kademeleri açılıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun görüşlerine göre bazı okulların açılmaması ve kapatılması söz konusu olacak.

Uzaktan eğitimin ana mecrası EBA’da tüm yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Sorumlu oldukları içerikleri tekrar tekrar izleyebilirler. EBA’da ders anlatımları canlı sınıf uygulamaları öğrencilerimizin hizmetinde olmaya devam edecek.

Yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık ve öğrencilerimiz, 2 gün okulda olacaklar.

İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik. 500 adet tablet dağıtacağız. Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.