Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili, "Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, "İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir. Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu." şeklinde konuştu.
Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:
"Yaz aylarında yaptığımız yayınlarda büyük ilerleme var. Özel eğitim alanında yaptıklarımızı çok önemli buluyorum, büyük bir sorumluluğumuz var. Tüm yaptığımız çalışmalar gelişerek zenginleşerek devam edecek. Bir öğrencimiz aynı anda kardeşi televizyon izlerken tekrara ihtiyaç duyuyor. Dikkate alarak daha sonra tekrar yayınları yapıyoruz. Stüdyoları defalarca ziyaret ettim TRT’deki arkadaşların sımsıkı işine sarıldığını gördüm. Milli Eğitim Bakanlığı’nın birikimi ve arkamızda TRT’nin gücü var."
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