Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

25 Mart 2021 Perşembe, 10:11

Selçuk, Twitter hesabından hibrit eğitim modeline ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır."