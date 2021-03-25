Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." ifadesini kullandı.

AA
25 Mart 2021 Perşembe, 10:11
Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Abone Ol google-news

Selçuk, Twitter hesabından hibrit eğitim modeline ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır."


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler