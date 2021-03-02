Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' uyarısı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimize bir kez daha 'Yüz yüze eğitime ara veriyoruz' demek istemiyoruz. Bunun için lütfen maskenizi takın, mesafenizi koruyun, temizliğe dikkat edin" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün sınıfta öğrencilerin çekilen fotoğrafını paylaştı. Selçuk, "Bu çocuklara, bu umuda, bu neşeye, bu küçücük yaşta sorumluluk alan öğrencilerimize bir kez daha 'Yüz yüze eğitime ara veriyoruz' demek istemiyoruz. Bunun için lütfen maskenizi takın, mesafenizi koruyun, temizliğe dikkat edin. Bugün tutunduğumuz umuda yıl boyu ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Selçuk ayrıca bu hafta 31 ilde 68 bin 241 tablet bilgisayarın daha öğrencilerle buluşturulacağını da Twitter'dan duyurdu. Selçuk, "Eğitimde 'kontrollü normalleşme' ile çocuklarımızı koşullar ölçüsünde okullarına kavuştururken bu hafta 68 bin 241 tablet bilgisayarı daha 31 ilde öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Çocuklarımızı, yeni dönemde daha aktif çalışacak EBA destek noktalarına davet ediyoruz" mesajını paylaştı.
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