Zonguldak-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu Zonguldak-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yol karla kaplanırken, araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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