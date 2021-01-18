Zonguldak-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu Zonguldak-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı.

DHA
18 Ocak 2021 Pazartesi, 12:20
Zonguldak-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı
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Yoğun kar yağışı nedeniyle yol karla kaplanırken, araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


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