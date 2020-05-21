Zonguldak sahiline atılan tıbbi ve evsel atıklar 'çöp dağı' oluşturdu

21 Mayıs 2020 Perşembe, 11:05

Zonguldak Kozlu sahiline atılan çöplerle ilgili yetkilileri bir yıl önce uyaran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şimdi bölgede ‘çöp dağı’ oluştuğunu açıkladı.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki sahilde evsel ve tıbbi atık görüldüğünü 6 Mayıs 2029 tarihinde verdiği araştırma önergesiyle gündeme getiren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şimdi beklenen tehlikenin gerçekleştiğini söyledi. Yavuzyılmaz. atıkların olduğu sahile giderek, buradaki atıkları gösterdi ve “Bir yıl önce Sağlık Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanını uyarmıştım. Göreve davet etmiştim ancak tedbir alınmadı” dedi.

Denizin yakınında ‘çöp dağı’ olduğunu belirten Yavuzyılmaz, evsel atıkların yanında tıbbi atıklar olduğunun altını çizerek, şu uyarılarda bulundu: “Yerlerde kan tüpleri, serumlar bir arada bulunuyor. İnsan sağlığını ve doğayı tehdit ediyor. Plastik atıklar da denize karışarak, Karadeniz sahiline kirliliği saçıyor. Yetkililer çöp dağını buradan kaldırsın.”

Yavuzyılmaz, bir yıl önce TBMM'ye verdiği Meclis araştırma önergesinde ise şunları kaydetmişti:

“Halk sağlığının tehdit eden ve içinde pek çok hastalık barındıran bu tıbbi atıklar salgın hastalığa neden olacak kadar büyük bir tehlike taşımaktadır.”