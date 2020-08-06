Zonguldak Vali Vekili: Kente gelen, hasta olup gidiyor

06 Ağustos 2020 Perşembe, 14:29

Zonguldak Vali Vekili Nevzat Taşdan, koronavirüs salgınının kentteki seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kent merkezinde başlayan denetime katılan Taşdan, bu tür denetimlerin daha fazla olacağını belirttikten sonra, son zamanlarda vakaların artmaya başladığını vurguladı.

“İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez. Sonuçta bu hafta göreceğiz” diyen Taşdan, kente yapılan ziyaretlere de dikkat çekerek, “İnsanlar İstanbul'dan, Antalya'dan, Ankara'dan babasını, annesini ziyaret etmeye geliyor. Maalesef hasta olup gidiyor” ifadelerini kullandı.

Taşdan şunları kaydetti:

"GELEN HASTA OLUP, GİDİYOR"

“Bize düşen, vatandaşlara, herkese düşen görev dikkatli olmak. Mutlaka maske, sosyal mesafe ve el temizliğinin yapılması önemli. Gelen talimatlarda öyle. Bundan sonra sıklıkla denetlemeler olacak. Önce uyarıyoruz. Bundan sonra cezalarda şiddetli şekilde uygulanmaya başlanacak. Bu açıdan vatandaşlarımız kendi sağlığı için, hem toplum ve ülkemizin sağlığı için çok dikkatli olmak durumundayız. Çünkü yaşlılarımızın hayatını tehlikeye atma ihtimali çok yükseliyor. Vakalara da bakıyoruz, insanlar İstanbul'dan, Antalya'dan, Ankara'dan babasını, annesini ziyaret etmeye geliyor. Maalesef hasta olup gidiyor. Bu tür vakalarda var. Bu açıdan artık çok daha dikkatli olmak lazım. Denetimler bundan sonra daha sık ve daha organize şekilde yapılacak ve cezalarda uygulanacak.”