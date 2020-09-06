Zonguldak'ta denizde hortum
Zonguldak'ta, Karadeniz açıklarında hortum oluştu.
Zonguldak'ta, Karadeniz açıklarında hortum oluşurken, yaklaşık yarım saat sonra denizde kayboldu.
Kentte 2 gündür sağanak etkili olurken, bugün sabah saatlerinde Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 2 kilometre açıktaki hortum, yarım saat sonra denizde kayboldu.
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