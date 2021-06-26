Zonguldak'ta denizin rengi değişti
Zonguldak'ta etkili olan yağmurun ardından dereden akan çamurlu su, liman ve Kapuz Plajı’nda denizin rengini değiştirdi.
Kentte gece etkili olan yağışın ardından yağmur sularıyla birlikte gelen çamur ve evsel atıklar limana doldu.
Derelerden gelen suyla birlikte liman içi ve deniz, çamur rengine boyandı. Limanda oluşan kirlilik, dronla havadan görüntülendi.
Kapuz Plajı’nda da sahil kenarındaki 300 metrelik alan sarıya dönüştü. Denize girmek için sahile giden yurttaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşırdı.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 'olağanüstü' ve 'çok şiddetli' uyarısı
- Show TV'de deprem! Ece Üner istifa etti
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı
- İnsanlar yine eve kapanacak
- Erdoğan'ın atanmayan öğretmenlere yanıtı tepki çekti
- Miami'de bilanço ağırlaşıyor: 159 kişiden haber yok
- Anlaşma imzalandı, Katarlıya sınavsız tıp
- Okan Bayülgen'den 'aşı karşıtlığı' açıklaması
- Kullanılan uçağın ödemesine dair belge talebi
- Söke söke bu parayı uluslararası tahkim yoluyla alırlar