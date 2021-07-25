Zonguldak'ta facia: İçinde 8 kişi bulunan otomobil 20 metreden aşağıya uçtu
Zonguldak'ta, bayram ziyaretinden dönen 8 kişilik ailenin bulunduğu otomobilin 20 metre yükseklikten dere kenarına uçtuğu kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Zonguldak- Ankara karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Yavuz (65) yönetimindeki 06 YH 630 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 20 metre yükseklikten dere kenarına uçtu.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Yavuz ile araçta bulunan Mahmut Güler, Mustafa Yaman, Naime Yavuz ile çocuklar Ömer Çağan Yavuz, Yasin Yavuz ve Reyhan Yavuz yaralandı. Yaralanan 7 kişi, AFAD, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
ARAÇTA SIKIŞAN YAVUZ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilde sıkışan Fatma Yavuz'un ise hayatını
kaybettiği tespit edildi. Ekipler, Fatma Yavuz'un cesedini otomobilden çıkartmak
için bir süre çalışma yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından Fatma
Yavuz'un cesedi otomobilden çıkartılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazanın ardından otomobilde bulunan
bir telefondan yaralananların yakınlarına haber verdi. Kaza haberini alan
ailenin yakınlarının Ankara'dan Zonguldak'a yola çıktığı belirtildi. Kazayla
ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Selde mahsur kalan çiftin zorlu kurtuluşu kamerada
- Şarampole yuvarlandı, itfaiye ekipleri çıkardı
- Sigara yangına neden oldu, facia önlendi
- Yıldırım düşen ev küle döndü
- Yaşarken helvasını yedi
- Minibüs traktöre çarptı: 7 yaralı
- Kazayı unuttu eşya derdine düştü
- Taksinin şöförü aracın camı kesilerek kurtarıldı
- Özel güvenlik kıyafeti giyip iş yerini soydular
- 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Harvard'lı bilim insanından kritik Türkiye uyarısı
- Körfez turkuaz renge büründü
- Bakanlıktan 81 ile gitti! Yeni kural ve cezalar geliyor
- Erdoğan artık gündemi belirleyemiyor
- Peker'in oğlunun pasaportu iptal edildi
- KKTC'de sert tepki
- 'Vaka sayısını düşürmenin tek bir yolu var'
- Canlı yayında birbirlerine girdiler: Adam mısın sen?
- Gladyator filmi oyuncusu Fethiye'de ölü bulundu
- TTB'den sert tepki: Bu akıl dışı!