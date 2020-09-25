Zulme ‘zekât’ kılıfı

25 Eylül 2020 Cuma, 06:00

Bursa İnegöl’de sendikalı işçilere zorluk çıkaran işveren, sendikalı olmayan ya da sendikadan istifa eden işçilere “zekât” diyerek 2’şer bin lira dağıttı. Sendikalı işçiler ücretsiz izne gönderildi.

Bazı işçilere de işyerine getirilip 1 saat çalıştırılıp eve gönderilerek mobbing yapılmaya başlandı. Türk-İş’e bağlı TEKSİF Sendikası, Bursa İnegöl’de faaliyet gösteren 400 kişinin çalıştığı Tekmis Tekstil’de yaşananlara dikkat çekti. TEKSİF, işçilerin sendikadan istifaya zorlandıklarını ve bunun için de çeşitli yasadışı yollara başvurulduğuna işaret etti.

Yaklaşık 1.5 yıl önce işçilerin, ayda 15-20 gün çalıştırılıp eksik maaş aldıkları ve sigorta primleri asgari ücret üzerinden yatırılıp maaşın bir kısmını da elden aldıkları için çareyi sendikalı olmakta bulduklarını anımsatan TEKSİF yetkilileri, sonrasında işverenin fabrikayı kapatacağına dair işyerine yazı astığını ancak sendikasızlaştırmayı başaramadığını belirtti.

SALGIN İSTİSMARI

İşverenin sendika üyesi olmayan yaklaşık 100 işçiyi elinde tutmak için işçilere çeşitli ayrıcalıklar tanıdığını bildiren TEKSİF yetkilileri yaşananlar hakkında şu bilgiyi verdi: “İşveren eşit davranma ilkesini ihlal ederek, sendika üyesi işçilerin toplusözleşmeden doğan geriye dönük alacaklarına karşılık sendika üyesi olmayan işçilere zekât adı altında 2 bin TL dağıttı. Geriye dönük alacakların bir hak olduğu, işverenin sadece sendika üyesi olmayan işçilere zekât vermesinin ayrımcılık yarattığı, bunun ahlaken ve dinen de uygun olmadığı iletildi. Ancak işveren salgını istismar ederek bu kez sendika üyesi olanları kısa çalışmaya ve ücretsiz izne göndererek baskı altına almaya çalıştı. Sendikalı bazı işçiler fabrikaya çağırılıp bir saat çalıştırdıktan sonra geri gönderilerek mobbinge maruz bırakıldı.”

Baskılara karşın işçilerden sadece 20’sinin sendikadan istifa ettiğini ancak fabrikadaki sendikasız işçilerin koşullarının da ağırlaştırıldığına dikkat çeken sendika yetkilileri, iş güvenliğini uygulamayan işveren hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.