'Zurnazen' Marmaris’te

08 Eylül 2021 Çarşamba, 14:31

Muğla’da düzenlenen Zurnazen Festivali'nin 6’ncısı başladı. İlk ayağı Menteşe ilçesinde düzenlenen festival, ikinci gününde Marmaris’te sahnelendi. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici’nin sahne aldığı festivale vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Menteşe ve Marmaris ilçelerinde devam eden Festival 8 Eylül Datça, 9 Eylül Milas ilçelerinde devam edecek. Festivalde Bulgaristan’dan Demir Kurtov, Azerbaycan’dan Fagan Alasgarov, Makedonya’dan Abdı Sulımanov ve İspanya’dan Manuel Sabate Benanch olmak üzere 18’i Türk 4’ü yabancı toplam 22 sanatçının sahne alıyor. Festivale alanlarına HES kodu ve PCR test sorguları yapılarak giriş yapılıyor.



