2023’te Bitcoin milyonerleri %250 arttı!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:11

Güncelleme: 19.02.2024 - 18:11

İnişleri, çıkışları, geleneksel finans kuruluşlarının gösterdiği ilgi ve kripto varlıkların başlangıç noktası oluşuyla gündemden düşmeyen Bitcoin'e ilişkin sahiplik verileri, gelir dağılımı adaletinin konuşulduğu son günlerde yakından takip edildi. Grayscale tarafından yayımlanan "Bitcoin Sahiplik Manzarasının Gizemini Çözmek" başlıklı bir çalışmada, dünyanın en değerli kripto para biriminin çok çeşitli gruplar arasında dağıldığı, Bitcoin sahiplerinin yaklaşık %74'ünün ise küçük yatırımcılardan oluştuğu tespit edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan GateTR CEO’su Kafkas Sönmez, “Bireysel yatırımcılardan kripto madencilerine, hükümetlerden halka açık şirketlere, özel şirketlerden borsalara, pek çok varlık piyasası oyuncusuna dağıtılmış olan Bitcoin, kripto paraların merkeziyetsizliğini de yansıtıyor” dedi.

4 KİŞİDEN ÜÇÜNÜN HESABINDA 0,01’DEN DAHA AZ BİTCOİN VAR

Söz konusu çalışmada, Bitcoin sahipliğinin çeşitli gruplara geniş ölçüde dağıldığı, Bitcoin sahiplerinin %74'ünün ise yaklaşık, 0,01 değerinden daha az Bitcoin'e sahip olduğu görüldü. Şubat ortasındaki fiyatlara bakıldığında 450 dolara yaklaşan bu tutarın Türk Lirası karşılığı ise 13 bin 700 liranın üstünde hesaplandı. Yaklaşık 450 bin dolara veya 13 milyona yakın Türk Lirasına karşılık gelen 10 BTC ve daha üzerine sahip olan yatırımcılar ise %0,5’lik bir azınlığı oluşturdu.

Bitcoin sahipliğine ilişkin dikkat çeken bir yanılgı olduğunu belirten Kafkas Sönmez, “Kripto para ve yatırım ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen, az sayıda bireyin ağırlıklı olarak büyük Bitcoin varlığına sahip olduğuna yönelik bir kabul var. Gerçek veriler ise bunun bir yanılgı olabileceğini gösteriyor. Bitcoin’in şeffaf yapısı, sahiplik de dahil olmak üzere Bitcoin hakkındaki bilgileri izlemeye olanak tanıyor. En çok Bitcoin tutan cüzdan adreslerine bakıldığında ise ilk beşte kripto para borsalarının veya hükümetlerin olduğu görülüyor. Borsaların da milyonlarca bireysel yatırımcıyı temsil ettiğini hatırlamak gerekiyor” diye konuştu.

2023’TE BİTCOIN MİLYONERLERİ 70 BİN ARTTI

2023’ü güçlü bir performansla tamamlayan ve Bitcoin ETF onayının ardından da piyasaların boğa beklentilerini güçlendirdiği bir dönem yaşayan Bitcoin’e sahip olan kişilerin kazanımlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Kafkas Sönmez, “Aralık 2023 sonunda incelenen veriler, 97 bini aşkın kişinin cüzdanında 1 milyon dolara karşılık gelen Bitcoin tuttuğunu gösteriyor. 5 Ocak 2023'te bu rakam, 28 bin civarındaydı. Başka bir deyişle, 2023'te Bitcoin milyonerlerinde yaklaşık 70 binlik bir büyüme görüldü. Oransal olarak bu büyüme, %250'lik bir artışa işaret ediyor. Bitcoin'in iyi performans gösterdiği bir yılın, sahiplik dağılımındaki tüm oyuncular için pozitif trendleri beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

"BİTCOİN SAHİPLİĞİ ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE OLMAYA DEVAM EDECEK”

Bitcoin madencilerinin BTC üretiminden aldıkları ödülün yarı yarıya düşürüleceği yarılanma (halving) etkinliğinin de yaklaştığını hatırlatan GateTR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Geleneksel finansın artan ilgisi, Bitcoin’in yatırım fonları aracılığıyla borsalarda listelenebilmesi, hükümetlerin Bitcoin merkezinde şekillenen regülasyon girişimleri bir arada düşünüldüğünde, ilerleyen dönemde Bitcoin talebinin büyük ölçüde etkilenebileceğini öngörüyoruz. Buna karşın, yarılanmanın da yaklaştığı bu dönemde kısa vadeli arzı gerileyen Bitcoin’de mülkiyet ve sahiplik dinamiklerinin ilerleyen süreçte daha belirleyici ve önemli bir gösterge olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle arzın büyük bir bölümünün uzun vadede elindeki Bitcoin’i elden çıkarmayı düşürmeyen kuruluşlarda toplanmasını ve %14’lük bir bölümünün de 10 yıldır hareket etmediğini değerlendirdiğimizde, sahiplik dinamikleri giderek önem kazanıyor. 150’den fazla kripto para birimini TRY cinsinden alım satımına olanak tanıyan GateTR olarak kripto para birimlerinde yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve kullanıcılarımıza aktarmaya gayret ediyoruz. Bu dengelerdeki sinyaller de, GateTR ekibinin yakından izlediği metrikler arasında yer alıyor.”