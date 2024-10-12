2023’ün estetik bilançosunun yıldızı burun ameliyatı, bu yıla da aday oldu

Yayınlanma: 12.10.2024 - 13:52

Güncelleme: 12.10.2024 - 13:52

Hayal edilen bir profile sahip olmak, estetik cerrahinin gücüyle gerçeğe dönüşüyor. Dünya genelinde milyonlarca insan, görünüşlerini iyileştirmek için burun estetiği (rinoplasti) ameliyatlarına yönelirken yapılan çalışmalar da, son dönemde toplumda görülen bu eğilimi doğruluyor. Estetik/Kozmetik Prosedürler Küresel Araştırması’ndan edinilen bilgilere göre, 2023’te plastik cerrahlar tarafından gerçekleştirilen 15,8 milyondan fazla uygulamanın %65,8’ini oluşturan rinoplastiye talep giderek artıyor. Bunun perde arkasında yalnızca güzellik kaygısının bulunmadığını, nefes alma sorunlarının da burun ameliyatları için geçerli bir sebep olduğunu belirten ENTO Kulak Burun Boğaz Cerrahi Tıp Merkezi Kurucu Ortağı Op. Dr. Denizhan Özkaya, rinoplastiye dair merak edilenleri detayları açıkladı.

“RİNOPLASTİNİN TEK SEBEBİ, ESTETİK KAYGILAR OLMAYABİLİR”

Op. Dr. Denizhan Özkaya, “Toplumsal güzellik algılarının değişmesiyle birlikte, insanlar fiziksel görünümlerine daha fazla önem vermeye başladı. Burun, yüzün merkezinde yer aldığı için genel görünümü büyük ölçüde etkiliyor. Burun şeklinden memnun olmayan kişiler, daha dengeli ve estetik bir görünüme kavuşmak için rinoplastiye başvuruyor. Bu gibi estetik kaygılar, rinoplastinin asıl nedenleri arasında yer alsa da burun ameliyatlarının başka itici güçleri de bulunuyor. Örneğin,

nefes alma zorluklarını gidermek isteyenler de rinoplasti yaptırabiliyor. Bazı hastalar, estetik arzularını bu kapsama dahil ederek iki işlemi birlikte gerçekleştirebiliyor” dedi.

ENTO Kulak Burun Boğaz Cerrahi Tıp Merkezi Kurucu Ortağı Op. Dr. Denizhan Özkaya, “Nefes alma zorluğu çeken ve aynı zamanda burun şeklinden memnun olmayan kişiler için, tek bir operasyonla hem estetik kaygılarını gidermek hem de sağlık sorunlarını çözmek büyük bir avantaj sağlıyor. Bu sayede hem daha güzel bir görünüme kavuşulabiliyor hem de nefes almada yaşanan zorluklar ortadan kaldırılarak yaşam kalitesi yükseltilebiliyor. Ben de 30 yıllık tecrübemden hareketle, kurucularından olduğum tıp merkezinde bana başvuran hastalarım için son teknoloji ekipmanlarımla her iki işlemi de bir arada sunuyorum” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Yurt içi ve yurt dışından bana başvuran yüzlerce hastama estetik ve fonksiyonel burun cerrahisini bir arada sunarak, hastaların hem görsel hem de sağlık açısından tam memnuniyet elde etmesini sağlıyorum. Bunun yanı sıra, üst göz kapağı estetiği, kepçe kulak ameliyatı gibi yüz estetiği operasyonları da gerçekleştiriyorum. Şu ana kadar 5 binin üzerinde burun estetiği, bin 500’ü aşkın da diğer estetik alanlarında başarılı operasyonlara imza attım. Hastalarımın %99’undan aldığım olumlu geribildirimlerle alarak onların beklentilerini kusursuz bir şekilde karşıladığımı görmekten mutluluk duyuyorum.”

“HER BİREYİN ANATOMİSİ VE BEKLENTİLERİ FARKLI PLANLAMA GEREKTİRİYOR”

Estetik tedavilerin baştan sona titizlikle ilerletilmesi gereken bir süreç olduğunun altını çizen ENTO Kulak Burun Boğaz Cerrahi Tıp Merkezi Kurucu Ortağı Op. Dr. Denizhan Özkaya, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu süreçte, sadece fiziksel görünüm değil, aynı zamanda psikolojik sağlık da etkileniyor. Dolayısıyla, doktor ile yakın iletişim kurabilmek oldukça önemli. Bu farkındalıkla birlikte operasyon öncesi ve sonrasında, hastalarım tüm sorularını ayrıntılı bir şekilde cevaplıyor, tüm süreci şeffafllık ve güven odağında yürütüyorum. Her bireyin anatomisi ve beklentileri farklı olduğundan, tedavi planlarını da kişiye özel olarak oluşturuyorum. Bu sayede, hastalarımın hayal ettikleri görünüme kavuşmalarını sağlarken merkezimizden mutlu bir şekilde ayrılmalarını mümkün kılıyorum.”