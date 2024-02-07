2024’e Bitcoin Ordinalleri damga vuracak

Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:30

Güncelleme: 07.02.2024 - 11:30

Geçtiğimiz yıl yüzde 150'lik bir artış yakalayan ve güçlü bir büyüme gösteren Bitcoin'de 2024 beklentileri netleşmeye başladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonlarına onay vermesinin ardından dalgalı bir görünüm izleyen Bitcoin’in 2024 performansına ve Bitcoin’de 2024 gelişmelerine ilişkin tartışmalar, 4 yılda bir gerçekleştirilen yarılanma (halving) etkinliğine 100 günden az zaman kalmasıyla daha da hızlandı. Ticaret hacmi bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası ve Web3 teknolojisi şirket olan OKX’in yatırım kolu OKX Ventures, 2024 Bitcoin trendlerine ve kripto ekosistemi beklentilerine genel bir bakış sunmak amacıyla 2024 Bitcoin Görünümü raporunu yayımladı.

Bitcoin veri büyüklüğü 540 gigabyte’ı aştı!

Raporda, zincir içi veri büyümesi açısından, Bitcoin blokzincirinin boyutunun, 16 Ocak itibarıyla 540 gigabyte’ı aştığı tespit edildi. Üç yıl öncesiyle kıyaslandığında yüzde 70’lik bir veri büyümesine işaret eden bu rakam, piyasa değeri açısından ilk sırada yer alan Bitcoin’in yaygınlaştığı gerçeğine de ışık tuttu. Bitcoin’in diğer kripto para birimlerinin yükselişine rağmen, kripto varlıklarının toplam piyasa değerinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip olarak pazara liderlik ettiğini vurgulayan OKX Ventures Kurucusu Dora Yue, “2023'te ortaya çıkan varlık ihraç protokollerinden Bitcoin Ordinalleri, ekosistemdeki inovasyonun lokomotifi oldu. Bitcoin'in en küçük parçası olarak kabul edilen satoshi’leri benzersiz NFT’lere dönüştüren bu teknoloji, hızla benimsendi. 2023 yılında OKX Wallet’ta 120 bini aşkın cüzdanda, 1 milyar doları aşkın Ordinal işlem hacmi görüldü. Daha sonra BRC-20, RGB, Taproot Assets, Runes, Taro, Atomicals, TAP, PIPE ve daha fazlası gibi çeşitli varlık ihraç protokolleri ortaya çıktı. BRC-20 transferlerinin sayısı 45,4 milyonu aştı. Bitcoin Ordinallerinin 2024’te önemli bir rol oynayacağını öngörüyoruz” dedi.

Bitcoin yarılanmadan sonra yüzde 400 değer kazandı

Raporda ayrıca, Nisan 2024’te yaşanması beklenen ve madencilik ödüllerinin yarı yarıya azaltılmasını öngören yarılanmaya da değinildi. Yarılanmanın BTC ekosistemine daha fazla yarar sağlamasının beklendiğine değinilen raporda, geçmiş verilerin, Bitcoin’in önceki yarılanmaları takip eden 12 ay içinde, yüzde 400’ün üzerinde değer kazandığını gösterdiği vurgulandı. Öte yandan SEC tarafından verilen Bitcoin spot ETF onaylarının, Bitcoin’in sahip olduğu değerin tanınması anlamına geldiği ve kripto pazarına önemli miktarda sermaye çekmesi beklendiği değerlendirildi.

Bitcoin ekosisteminin dinamik büyümesini ve dönüşümünü gözlemlemenin ilham verici olduğunu belirten Dora Yue, “Yeni ihraç protokollerine yönelik inovasyonlar, varlık ihraç standartlarının fizibilitesinde ve güvenliğinde önemli gelişmelere sebep oluyor. Katman 2 çözümleri, Bitcoin ağına ölçeklenebilirlik ve kullanılabilirlik geliştirmeleri sunarken, tüm bu yenilikler Bitcoin likiditesini güçlendirerek ekosistemin sürekli büyümesini ve gelişmesini sağlıyor” dedi.

“Web3 sektör liderliğimizle BTC ekosistemine öncülük ediyoruz”

Ekosistemde yaşanan gelişmelerin ve yeni teknolojilerin dönüştürücü gücüne gönülden inandıklarını dile getiren OKX Ventures Kurucusu Dora Yue, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“OKX, ticaret hacmi bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olmasının yanı sıra, kendisini bir Web3 teknolojisi şirketi olarak konumlandırıyor. Bu anlamda kaynaklarımızı çeşitlilik ve dayanıklılıkla özdeşleşen Bitcoin ekosistemini desteklemek için kullanmayı görev ediniyoruz. OKX’in yenilikçi projeleri desteklemek için oluşturduğu OKX Ventures, son iki yılda, beş kıtada 300’ün üzerinde projeye toplam yaklaşık 1 milyar dolar tutarında yatırım yaptı. Web3 sektör liderliğimizle BTC ekosistemine de öncülük ederken, bir yandan OKX Web3 cüzdanımızla kullanıcı ihtiyaçlarını ürün ve çözümlere dönüştürürken, bir yandan da yüksek nitelikli, uzun vadede değer açığa çıkarmasını umduğumuz projelere desteğimizi sürdüreceğiz.”