Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:40

Güncelleme: 18.12.2023 - 11:40

Elektrikli araç kiralama platformu Voltify’ın, Filo Broker işbirliğiyle düzenlediği etkinlikte, çeşitli şirketlerden yöneticiler yeni nesil 30 elektrikli aracı deneyimledi. İş dünyasının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte yöneticiler, şu anda Türkiye’de satışa sunulan en yeni nesil elektrikli araçları deneyimleme fırsatı buldu. Kia Türkiye; Renault & Dacia Türkiye temsilcisi Mais Motorlu Araçlar; MG, Maxus, Wallbox Türkiye temsilcisi Doğan Trend Otomotiv firmalarının sponsorluğunda ve E-Garaj’ın katkılarıyla Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte yöneticiler başta Kia, Renault ve MG araçlar olmak üzere 30 farklı elektrikli araç ile Riva yolunda deneyim sürüşüne çıktı.

"Elektrikli araç satışları yüzde 873 arttı”

Etkinlikte konuşan Voltify Kurucusu ve CEO’su Mehmet Yiğit, 2023 yılının 11 ayında Türkiye’de elektrikli araç satışlarının 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 873 arttığına dikkat çekerek, şirketlerin elektrikli araçlara geçişi hızlandırması gerektiğine vurgu yaptı.

Elektrikli araç deneyimini merak eden kişi ve kurumların yoğun talebiyle karşılaştıklarını, Türkiye’de satışta bulunan neredeyse tüm elektrikli araç modellerini bünyelerinde barındırdıklarını ifade eden Mehmet Yiğit, “Etkinliğe katılan şirketlerin filolarında yaklaşık 20 bin araç bulunuyor. Bu 20 bin araç yılda 110 bin ton karbon emisyonuna sebep oluyor. Bu sebeple elektrikli araçlara geçişin hızlanması geleceğimize de olumlu katkı sağlayacak” dedi.

“2024’te satılan her 100 araçtan 12’si elektrikli olacak”

Voltify CEO’su Mehmet Yiğit “2024 yılında ülkemizde satılan her 100 aracın 12 tanesinin elektrikli olmasını bekliyoruz. Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısı da hızla gelişiyor. Bugün 140’ın üzerinde firma şarj altyapısı lisansı almış durumda. Yıl sonuna kadar yaklaşık 10 bin sokete yakın yatırım planlanıyor. Buna göre, Türkiye’de trafikteki her 5 araca bir soket düşüyor. Bu oranın oldukça iyi olduğunun altını çizmeliyi. Aynı oran Almanya’da 1’e 9 olarak görülüyor” dedi.

Elektrikli araç kiralama platformu Voltify olarak giriş seviyesinde aylık 20 bin TL’den başlayan fiyatlarla elektrikli araç seçenekleri sunduklarını belirten Mehmet Yiğit, “Uzun dönemli kiralamalarda yer alan, sigorta, bakım ve onarım gibi tüm işlemleri kısa dönemli aboneliklere de sağlıyoruz. Bu sayede kullanıcılar uzun dönem kiralama konforunu en yeni otomobillerle daha kısa dönemlerde de yaşayabiliyor” diye konuştu.

"Elektrikli araçlara dönüşüm kaçınılmaz”

Filo Broker Kurucu Ortağı Okşan Öztürk ise elektrikli araçlara dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, “Biz şirketlerin elektrikli araçlara geçiş sürecini tasarlıyoruz. Bu dönüşümü başlattığımız filoların karbon salımı raporlarında sağladığımız faydayı görmek bizi çok mutlu ediyor. Birçoğu Türkiye’de ilk kez görücüye çıkan yeni nesil araçların iş dünyasına tanıtıldığı bu etkinlikte de daha verimli ve sürdürülebilir filolar yaratma yolculuğumuzu paylaştık”