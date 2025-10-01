60’ların romantizmini özleyenlere müjde: Ünlü sanatçının sergisi 4 Ekim’de açılıyor

1960’ların romantik atmosferi İstanbul’un silüetleriyle yeniden hayat buluyor. İnsan kaynakları yöneticiliğinden sanata uzanan hikayesiyle dikkat çeken Berna Gencebay'ın “ROMANTİZMİN ALTIN ÇAĞI | THE GOLDEN AGE OF ROMANTICISM” başlıklı kişisel sergisi, 4 Ekim’de açılacak. Mitoloji, denizcilik ve nostaljinin modern resim teknikleriyle harmanlandığı ve yaklaşık 50 eserin yer alacağı sergi, 10 Ekim tarihine kadar İstanbul, Kadıköy’deki Luna Art Gallery’de izlenebilecek.

Çağdaş Türk sanatında nostaljik temaların yeniden yükselişini vurguladığı sergisi hakkında konuşan Berna Gencebay, “Bu sergi yalnızca bir dönem hatırlatması değil. Romantizmin hâlâ yaşadığını göstermeyi amaçlıyorum. Tuvalime yansıttığım her eser, geçmişin zarafetini bugünün ruhuyla birleştiriyor” dedi.

1960’lı yılların masumiyetini ve zarafetini günümüz estetiğiyle buluşturuyor

Berna Gencebay’ın “ROMANTİZMİN ALTIN ÇAĞI | THE GOLDEN AGE OF ROMANTICISM” isimli sergisi; yağlı boya, akrilik, rölyef ve farklı dokuların kullanıldığı özgün eserlerden oluşuyor. Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarına ve İstanbul’un zamansız güzelliğine sanat aracılığıyla saygı duruşunda bulunuyor. 1960’lı yılların masumiyet ve zarafetini günümüz estetiğiyle buluşturuyor. Sanatseverleri aşkın, duygunun ve estetiğin altın çağına yolculuğa davet ediyor.