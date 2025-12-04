Akbank’tan yapay zekâda yeni dönem: 'İş modelimizin merkezine taşıdık'

Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, bankanın yapay zekâ alanında ulaştığı son noktayı değerlendirdi. Yapay zekâyı destekleyici bir unsur olarak değil, bankacılık iş modelinin merkezine yerleştirdiklerini belirten Gökçay, bugün Akbank’ta 400’den fazla ileri analitik, 100’ün üzerinde bilişsel yapay zekâ modeli aktif şekilde kullanıldığını söyledi. Bankacılığa özel geliştirilen LLM tabanlı üretken yapay zekâ çözümlerinin de bunlar arasında yer aldığına dikkat çekti.

Gökçay, Akbank Mobil'e entegre Akbank Asistan’ın 1000’in üzerinde işlemi yazılı ve sesli komutlarla karşılayabildiğini, talepleri yüzde 90’ın üzerinde anlama başarısıyla yöneterek her ay milyonlarca etkileşim gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yapay zekâyı operasyonel süreçlere entegre ettiklerini ve bunun verimliliği ciddi ölçüde artırdığını vurgulayan Gökçay, aylık 1,6 milyon yazılı talebin artık tamamen otonom biçimde işlenebildiğini, belge işleme süreçlerinde yüzde 75’lik artış sağlandığını, otomasyon başarı oranının yüzde 80’i geçtiğini belirtti. Akbank’ın bu teknolojik atılımının globalde de karşılık bulduğunu söyleyen Gökçay, bankanın Global Finance – AI in Finance Awards 2025’te “Yapay Zekâda Dünyanın En İyi Bireysel Bankası” ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı.

“YAPAY ZEKA ARTIK MÜŞTERİLER ADINA HAREKETE GEÇEN BİR ASİSTANA DÖNÜŞTÜ”

Akbank’ın, yapay zekâyı sadece analiz eden değil, aksiyon alan ve karar veren Agentic AI aşamasına taşıdığını ifade eden Gökçay, bu dönüşümün müşteri deneyimini kökten değiştirdiğini söyledi. Akbank Asistan ve çalışanlara yönelik Akbanklı Asistan uygulamalarının yanı sıra İK süreçlerinde devreye alınan ‘1Bilen’ modülünün çalışanlara yönelik otonom çözüm üretmeye başladığını aktardı.

Müşteri iletişim merkezinde otonom yapay zekâ tabanlı dönüşümün sürdüğünü açıklayan Gökçay, “Yıl sonuna kadar gerçek zamanlı otonom yapay zekâ yetkinlikleriyle finansal hayata değer katan bir deneyim sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK”

Gökçay, beş yıldır süren bulut ve mikroservis yatırımlarının bugün karmaşık yapay zekâ modellerinin entegrasyonunda büyük avantaj sağladığını belirterek, “Son beş yılda teknolojiye yaptığımız yatırım 1 milyar USD’yi aştı” ifadelerini kullandı.

Akbank’ın bu dönemde altyapısını modüler, ölçeklenebilir ve mikroservis tabanlı mimariye taşıdığını, yüzde 99,9’un üzerinde hizmet sürekliliği sağlayan yapılar kurduğunu söyleyen Gökçay, bu yıl faaliyete alınan 30 milyon dolarlık Başkent Veri Merkezi’nin bu dönüşümün önemli bir adımı olduğunu vurguladı.

“YAPAY ZEKÂ İNSAN ODAĞINI KAYBETMEDEN YÖNETİLİYOR”

Gökçay, 2025’te hayata geçen Akbank Yapay Zekâ Yönetişim çerçevesiyle projelerin etik uyum ve stratejik önceliklendirme içinde yürütüldüğünü ifade ederek, “Her Akbanklıyı yapay zekâ çağına hazırlamak için Yapay Zekâ Okuryazarlığı Programı’nı başlattık” dedi.

“AKBANK’I AYRIŞTIRACAK FAKTÖR: İNSAN VE TEKNOLOJİ BİRLİKTE BÜYÜYOR”

Teknolojiyi kurum kültürünün merkezine aldıklarını vurgulayan Gökçay, hedeflerinin makine ve insanın aynı ekosistem içinde verimli çalıştığı hibrit modeli kurmak olduğunu belirtti.

Gökçay son olarak, “Üretken yapay zekâyı çok daha fazla sürece entegre edeceğiz; kredi, müşteri hizmetleri, yatırım ve saha operasyonlarında akıllı asistanlar hızla yaygınlaşacak. Müşteriler daha hızlı ve kişiselleştirilmiş hizmet alırken, çalışanlarımız daha yüksek katma değerli işlere odaklanacak” dedi.