Akıllı temizlik çözümleri, yapay zekanın görünmeyen potansiyelini robot süpürgeleriyle ortaya çıkardı

Yapay zeka sınırları aşıyor, yalnızca iş dünyasındaki işleyişi değil, temizlik gibi günlük rutinlerimizi de dönüştürüyor. Akıllı robot süpürgelerle entegre olarak günlük temizlik işlerini zahmetsizce yerine getirip bireylere zaman ve enerji kazandırıyor. Tüketicilerin yüzeyleri verimli bir şekilde temizleyebilen ve alanları akıllıca haritalayabilen ürünlere daha fazla rağbet gösterdiğini ortaya koyan Coherent Marketing Insight ise yapay zekanın küresel temizlik ürünleri pazarının belirleyicisi olacağına dikkat çekiyor.





Elektrikli robot süpürgeleriyle evlerdeki temizlik sorumluluğunu kullanıcıların üstünden alan akıllı temizlik çözümleri markası MOVA’nın Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, söz konusu gelişmelere dair şu açıklamada bulundu: “Yapay zeka, iş dünyasındaki karmaşık süreçleri optimize etmenin ötesine geçerek evlerimizin en temel rutinlerinden biri olan temizlik alışkanlıklarımızı da yeniden şekillendiriyor. Günlük temizlik işleri zahmetsizce halledilirken, bireyler zaman ve enerjilerini daha verimli değerlendirebiliyor. Biz de E30 Ultra, S10, S10 Plus, S20 Ultra gibi elektrikli robot süpürgelerimizle, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz.”

“Kullanıcılarımızın konforunu ve yaşam kalitesini artırıyoruz”

MOVA’nın Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, “Gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve akıllı sensörlerle donatılmış elektrikli robot süpürgelerimizle sadece pratik bir temizlik çözümü sunmakla kalmıyoruz. Ev işlerine ayrılan süreyi en aza indiriyor, kullanıcılarımızın konforunu ve yaşam kalitesini artırıyoruz. Örneğin, 7000 Pa’lık emiş gücüne sahip E30 Ultra, ince toz parçacıklarından daha büyük döküntülere kadar tüm kirleri etkili bir şekilde yakalıyor. 3B haritalama teknolojisiyle karmaşık iç mekan ortamlarında verimli bir şekilde geziniyor” diyerek diğer ürün aileleriyle ilgili de bilgiler paylaştı.

Buna göre MOVA’nın elektrikli robot süpürgesi S10, emiş gücünü 4 farklı şekilde ayarlayarak uyum sağlıyor. Sadece çıplak zeminlerde değil, halılarda bile derinlemesine temizlik yapıyor. Ulaşılması zor yerlerde sıkışmış inatçı kir ve döküntülerle başa çıkıyor. Sesli komutlarla etkileşim kurulmasını sağlayarak Alexa, Siri ve Google Asistan gibi platformlarla uyumlanıyor. Kullanıcıların hiçbir efor harcamadan temizlik komutu vermesine olanak tanıyor. S10 Plus ise 3.500 paspas hareketi gerçekleştirerek tüm kir ve tozları yerinden söküp alıyor. Halı yüzeyini algıladığı anda emiş gücünü otomatik olarak artırarak en inatçı lekeleri bile kolayca temizliyor. 0,3 mikron kadar küçük partiküllerin %99,7’sini yakalayarak yaşam alanlarını hijyenik ve ferah ortamlara dönüştürüyor.





“Yapay zeka destekli robot süpürgeler, temizlik stresini ortadan kaldırıyor”

MOVA’nın Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, “Yapay zeka sayesinde, artık temizlik yapmak için fiziksel bir çaba harcamaya gerek kalmıyor. Tek bir dokunuşla veya sesli komutla evin temizliğini yapmak mümkün hale geliyor. Bu kolaylık, kullanıcılara sadece zamandan tasarruf ettirmekle kalmıyor, aynı zamanda temizlik stresini de ortadan kaldırıyor. Özellikle yoğun iş temposuna sahip bireyler, günlük yaşamın kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Tüm bunlar, teknolojinin insan hayatını kolaylaştırma ve daha konforlu bir yaşam biçimi sunma potansiyelinin somut bir örneklerin sadece birkaçı” şeklinde konuştu. Çünkü MOVA’nın VibroTurbo paspas sistemiyle yağ lekesi gibi zorlu kirleri bile zahmetsizce çıkaran elektrikli robot süpürgesi S20 Ultra, tek bir vakumda otomatik bakım sunarak, temizlik rutinini tamamen değiştiriyor.

MOVA S20 Ultra, toz toplama, paspaslama, otomatik boşaltma, paspasın kendi kendini temizlemesi, sıcak hava ile kurutma ve otomatik su ve solüsyon doldurma gibi görevleri yerine getirerek daha fazla özgürlük ve konfor sunuyor. RoboSwing teknolojisiyle kenar ve köşeleri derinlemesine temizleyerek evin her noktasına ulaşıyor. Akıllı tanıma ve 3D yapılandırılmış ışık sensörleriyle 70’ten fazla engel türünü algılayıp etrafından ustaca manevra yaparak kusursuz bir temizlik deneyimi sunuyor. 210 dakika kesintisiz kullanılabilirken temizliği yük olmaktan çıkararak keyifli bir deneyim haline getiriyor. Modern yaşamın getirdiği yoğun tempoda kullanıcılara zaman kazandırırken, evin her zaman temiz ve düzenli kalmasına yardımcı oluyor.