Ankara, inşaat sektörü hasılasında Türkiye'nin ikinci büyük ili oldu

Ankara Ticaret Odası'nın "Rakamlarla Ankara" raporunda yer alan TÜİK bölgesel hesaplarına göre Ankara, 2024 yılında 247,4 milyar TL'lik inşaat sektörü hasılasıyla Türkiye'de ikinci sırada yer aldı. Kent, ülkenin toplam inşaat hasılasından yüzde 9,5 pay aldı. Gayrimenkul faaliyetlerinde de 283,6 milyar TL ve yüzde 8,3 payla yine ikinci sıradaydı. Bu iki alanda Ankara'nın önünde yalnızca İstanbul bulunuyor. Rakamlar, başkentin yapı sektöründeki ağırlığını açıkça ortaya koyuyor.

Ankara'nın inşaat sektöründeki bu güçlü konumu, yerel yatırımcılar için de önemli bir referans noktası oluşturuyor. Emre Gökdemir İnşaat Kurucusu Emre Gökdemir konuya ilişkin şunları söyledi: "Ankara, inşaat hasılasında Türkiye'nin yaklaşık onda birini üreten bir şehir. Bu güç, kentte hem konut hem ticari alan üretiminin sağlam bir zemine dayandığını gösteriyor. Biz de 25 yıldır bu şehirde üretiyor ve yatırımlarımızı burada büyütüyoruz."

"Ticari alanlara ilgi karma projelerin önemini artırıyor"

TÜİK'in Ağustos 2026 Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ne göre Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak 34 bin 843'e ulaştı. Aynı dönemde ipotekli iş yeri satışları yüzde 65,5 artışla 5 bin 352 oldu. Konut tarafında ise ipotekli satışlar yüzde 27,6 yükselerek 188 bin 813'e çıktı. Veriler, yeni ticari alanlara ve kredili alımlara yönelik ilginin sürdüğünü gösteriyor.

Gökdemir, ilk el iş yeri satışlarındaki artışın yeni ve nitelikli ticari alanlara yönelik ilgiyi yansıttığını belirtiyor. Konut ve ticari alanın aynı projede bir arada planlanmasının her iki tarafa da değer kattığını ifade eden Gökdemir, ticari alanların sakinlere, sakinlerin de ticari alanlara hareket getirdiğini söylüyor. Bugüne kadar 91 ticari alan inşa ettiklerini hatırlatan Gökdemir, bu deneyimi Gökdemir İmza'daki AVM ve ofis alanlarına taşıdıklarını anlatıyor.

Ankara'da yapı sektörü kentin büyümesine yön veriyor

Başkentte inşaat sektörü, istihdam ve ticaretle birlikte kent ekonomisinin temel taşlarından birini oluşturuyor. Kamu kurumlarının, üniversitelerin ve teknoloji bölgelerinin yoğunlaştığı Ankara, nitelikli iş gücünü kendine çekiyor. Bu da kentte kaliteli konut ve modern ofis alanlarına olan ihtiyacı sürekli canlı tutuyor. Yeni projeler; enerji verimliliği, akıllı ev sistemleri ve sosyal donatılarla öne çıkmaya çalışıyor. Ana ulaşım akslarına yakın bölgeler ise geliştiricilerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Bu dinamikler, Ankara'yı Türkiye'nin en hareketli inşaat pazarlarından biri hâline getiriyor.

"Çeyrek asırlık birikimimizi en büyük projemize aktarıyoruz"

25 yıl önce Ankara'da yola çıkan Emre Gökdemir İnşaat, bugüne kadar 3.300'ü aşkın daire, 17 villa ve 91 ticari alan üretti. Şirketin tasarımdan uygulamaya kadar tüm süreci kendi bünyesinde yürüttüğü yeni projesi Gökdemir İmza, İncek'te hayata geçiyor. Şirketin hedeflerini Emre Gökdemir paylaştı.

Gökdemir şunları söyledi: "Gökdemir İmza; 6 blok, 32 kat, 1.800 daire, AVM ve ofislerden oluşan, şirket tarihimizin en büyük projesi. Ankara'nın yanı sıra Antalya ve Alanya'daki projelerimizle edindiğimiz deneyimi bu projede bir araya getiriyoruz. Hedefimiz, Türkiye genelinde estetik, güvenli ve sürdürülebilir yaşam merkezleri oluşturan bir marka olarak büyümeyi sürdürmek. İsmimizi taşıyan bu proje, o yolculuğun en önemli adımı olacak."