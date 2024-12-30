Apartman ve site yönetimi yazılımı Apsiyon, sürdürülebilirliği yaşam alanlarına taşıyor

Yayınlanma: 30.12.2024 - 12:31

Güncelleme: 30.12.2024 - 12:31

Dünya tarihinin en sıcak yılı 2024’e veda ederken, iklim krizine karşı sürdürülebilir bir yaşam inşa etme çabası artık yalnızca iş dünyası değil, hane halklarının da gündemine oturdu. OECD'nin üçüncü Çevre Politikaları ve Bireysel Davranış Değişikliği Anketi (EPIC) de bu eğilimi ortaya koydu. Ankete katılan 17 bin hane halkının yarısından fazlası, iklim değişikliği ve çevre sorunlarının hem mevcut hem de gelecek nesillerin yaşam kalitesini düşüreceğini belirtirken, üçte ikisi (%65) çevre yararına yaşam tarzlarından kişisel tavizler vermeye istekli olduklarını bildirdi. Söz konusu gelişmelerin izini süren apartman ve site yönetimi yazılımı Apsiyon ise dijital çözümleriyle sürdürülebilirliğin anahtarını kullanıcılarına sunarken, 2025’e dair hedeflerini de açıkladı.

“BİR YILDA YILDA 6 BİNİ AŞKIN AĞACIN KESİLMESİNİ ÖNLEDİK”

Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO’su Kudret TÜRK, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Ülkemizde ve dünyadaki sürdürülebilirlik odağındaki dönüşümün parçası niteliğindeki çözümlerimizin giderek yaygınlaşacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda emin adımlar atmaya devam ediyoruz. Dijital çözümlerimizle kağıt tüketimini azaltıyoruz. Öyle ki platformumuz üzerinden 1 yılda yaklaşık 17 milyon e-posta, 17 milyon SMS, 600 bine yakın kişiye 2 bin 881 anket, 15 milyon dijital makbuz gönderildi. Ayrıca 419 bin online rezervasyon gerçekleştirildi. Böylece dijital çözümlerimizle 1 yılda 6 bin 247 ağacın kesilmesini önledik. Hibrit çalışma modelimizle de 81,6 ton karbon emisyonunu azalttık. 2025 için de sürdürülebilirlik odaklı hedeflerimiz için enerji tasarrufu sağlayan akıllı sayaçlar ve tüketim raporlama araçları gibi çözümler üzerinde çalışıyoruz. Böylece %30 tasarruf etmeyi öngörüyoruz.”

“3 HAFTADA 3 ŞEHİRDE 3 BÜYÜK ETKİNLİK”

Gelecek yıl yapay zekâ destekli çözümler ve IoT (nesnelerin interneti) tabanlı sistemler gibi yeni nesil teknolojileri geliştirmeyi ve ürünlerini entegre etmeyi sürdüreceklerini belirten Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO’su Kudret TÜRK, “2016 yılında kurduğumuz Apsiyon Akademi’yi, daha fazla kişiye eğitim, sertifika ve uzmanlık kazandıran bir platform haline getirmeyi planlıyoruz. Kullanıcı memnuniyeti oranını %100 seviyesine çıkarmayı ve kullanıcı taleplerine göre kişiselleştirilmiş çözümler sunmayı hedefliyoruz. Kasım ve aralık aylarında da bu kapsamda, sadece 3 haftada, sektörün nabzını tutan üç önemli etkinlikte müşterilerimizle ve sektör paydaşlarıyla buluştuk” diyerek düzenledikleri ve katıldıkları etkinliklere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye’nin lider tesis yönetimi platformu olarak İstanbul, Samsun ve Sofya’daki etkinliklerimizde sektördeki yenilikçi çözümlerimizi paylaşırken sektörün dinamiklerini de değerlendirdik. Sektör profesyonelleri, akademisyenler, sektör paydaşları ve üniversite öğrencilerini buluştururken, yakın zamanda geliştirdiğimiz ADA (Apsiyon Dijital Asistan) ve ASYA (Apsiyon Site Yönetim Asistanı) ile sektöre sunduğumuz katma değerli yenilikleri anlattık. Yapay zekâ ile Apsiyon Yazılımı’nı birleştirerek işlerin daha hızlı ve hatasız tamamlanmasını, toplu yaşam alanı yöneticilerinin ve sakinlerin iletişim süreçlerinin daha sağlıklı ilerlemesini sağladığımız çözümlerimizi aktardık.”

“7 ÜLKEDEKİ 3,5 MİLYONU AŞKIN KULLANICIMIZA DİJİTAL ÇÖZÜMLER SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

2025’te tüm dünyada yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediklerinin altını çizen Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO’su Kudret TÜRK “Alanımızda dijital dönüşümün öncüsü olarak, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada sektörel iş birliklerini artırarak sürdürülebilir yönetim çözümlerini yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Hâlihazırda 2024’ü de benzer bir ivmeyle geride bırakıyoruz. 2024’te 7 ülkedeki 1,5 milyonu aşkın konut, 3,5 milyondan fazla kullanıcımıza toplu yaşam alanları için dijital çözümler sunmaya devam ettik. Gelecek dönemde de karbon ayak izinin azaltılması, enerji verimliliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz. Öyle ki hayata geçireceğimiz projeleri şimdiden oluşturmaya başladık. Öncelikle Polisan ile birlikte Apsiyon Mavisi rengini piyasaya sunacağız. Proje kapsamında sürdürülebilir yaşam alanlarını destekleyecek bir renk paleti de sunacağız. Doğru ve güvenilir içeriğe sahip boyalar ile yaşam alanlarının tasarruf etmesini, hem iç mekanlarda hem de dış mekanlardaki ısı yalıtımını ve korumayı hep birlikte sağlayacağız.” ifadelerini kullanarak sözlerini sektörüne dair değerlendirmelerle sonlandırdı:

“2024’te tesis yönetimi sektöründe dijitalleşme talebinin hızla arttığını gördük. Profesyonel yönetim hizmetlerine duyulan ihtiyaçla küçük ve orta ölçekli yönetimlerin de dijital çözümlere yöneldiğini gözlemledik. Bunların yanı sıra yaşam alanlarının sürdürülebilir yönetimi, enerji verimliliği, güvenlik, akıllı bina teknolojileri, mesleki yeterlilik ve uzmanlaşma, bu yıl sektörün önemli gündem maddelerini oluşturdu. 2025’te de benzer taleplerin olacağını düşünüyoruz. Bu talepleri, kullanıcı deneyimini geliştiren yenilikçi çözümlerle entegre ederek site sakinlerinin, yöneticilerinin ve profesyonel yönetim şirketlerinin sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemesini destekleyerek karşılamayı hedefliyoruz.”