Apsiyon Yönetici Sohbetleri’nin 18. durağı Adana oldu

Türkiye'nin önde gelen site ve tesis yönetim yazılımı Apsiyon, 2025 yılının ilk “Yönetici Sohbetleri" etkinliğini geçtiğimiz hafta Adana'da gerçekleştirdi. DoubleTree by Hilton Adana’da düzenlenen etkinlik, yönetim sektörü profesyonellerini bir araya getirdi. Bu organizasyonla birlikte Apsiyon'un 7 yıldır devam eden “Yönetici Sohbetleri" serisi; İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Mersin, Konya ve Samsun'un ardından Adana'da ikinci kez düzenlenmiş oldu.





İnteraktif etkinlikte deprem, ortak alan ve konut sigortalarının önemi vurgulandı

Etkinliğin gündemini; tesis yönetimi sektöründeki gelişmeler, teknolojik yenilikler, Kat Mülkiyeti Kanunu, gelir vergisi, yasal yönetici seçimi, yöneticinin görevleri ve sorumlulukları, riskli yapılar ve iş güvenliği gibi birçok önemli konu oluşturdu. Soru-cevap ve yarışma bölümleriyle interaktif bir ortama dönüşen etkinliğin Apsiyon Sigorta oturumunda deprem, ortak alan ve konut sigortalarının önemi vurgulandı. Organizasyonun sonunda yapılan çekilişle Site Yöneticiliği Eğitimi ve Apsiyon Akademi’nin kitapları katılımcılara hediye edildi.



Apsiyon Yönetici Sohbetleri’nin bir sonraki ayağı 17 Haziran’da Ankara olacak

Voltrun Enerji Satış ve Operasyon Direktörü Osman Baran, etkinlikte yaptığı sunumda 2014-2025 yıllarında Türkiye’de ve dünyadaki elektrikli araçların pazar payı hakkında bilgiler verdi ve 2030’a dair pazar öngörülerini paylaştı. Etkinliğin çözüm ortaklarından Yapı Kredi Bankası da organizasyona destek verenler arasında yer alırken; Apsiyon’un internet sitesinde detayları paylaşılan Apsiyon Yönetici Sohbetleri ile yönetim profesyonelleri bilgilendirilmeye ve sektörel gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 17 Haziran’da gerçekleştirilecek bir sonraki etkinliğin durağı ise Ankara.



1,5 milyonu aşkın konut ile 3,5 milyonun üzerinde kişi Apsiyon kullanıyor

Site ve tesis yönetim yazılımı Apsiyon, apartman, rezidans, iş merkezi ve AVM gibi toplu yaşam alanlarında ihtiyaç duyabilecek tüm süreçler için kapsamlı çözümler sunuyor. 2012 yılından bu yana Türkiye’de ve dünyada yaşam alanlarının yöneticilerine ve sakinlerine hizmet veriyor. Bugün 22 binin üzerinde site ve 1,5 milyonu aşkın konut ile 3,5 milyonun üzerinde kişi Apsiyon kullanıyor. Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Apsiyon’un bir Merkez Ofis, iki Ar-Ge Merkezi ve 6 bölge ofisinde 151 kişilik ekibi bulunuyor. Apsiyon Yönetici Sohbetleri ile de yöneticileri bir araya getirerek kullanıcılarına kusursuz hizmet sunmak için inovasyona zemin oluşturuyor. Adana’daki etkinliğe Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO’su Kudret Türk, Satış ve Pazarlama Direktörü Ersin Kazanç, Akademi Direktörü Ozan Özen, Kat Mülkiyeti Hukuku Uzmanı Avukat Armağan Dergin, SMMM ve Bağımsız Denetçi Ekrem Dost’un yanı sıra; Apsiyon Akademi Eğitim Departmanından Kıdemli Eğitim Uzmanı Mehmet Erol Öcal, Eğitim Uzmanı Enes Yasin Aral ve Apsiyon Sigorta Genel Müdürü Aşkın Çiftçi de katıldı.