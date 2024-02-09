AustriaCard Türkiye’den Vepara'ya özel: Yenilikçi ön ödemeli kartlar yolda

Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:49

Güncelleme: 09.02.2024 - 17:49

Asırlık deneyim, yüksek teknoloji ile buluşuyor

Fintech sektörünün hızla yükselen şirketi Vepara ve yüzyıllık baskı deneyimiyle dijital ödeme çözümü sunan AustriaCard Türkiye, el sıkıştı. Bu anlaşma uyarınca, özel tasarım ön ödemeli kartların üretimine başlanacak. Bu kartlar, nakit kullanımının azaldığı ve insanların daha az nakit taşımayı tercih ettiği bir toplumda, kullanıcıların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacak.

Vepara'nın vizyonu ve müşteri odaklı yaklaşımı

Vepara CEO'su Volkan Üstün, bu iş birliğinin önemine vurgu yaparak şunları dile getirdi: “Kullanıcılarımıza finansal anlamda benzersiz bir deneyim sunmak istiyoruz. AustriaCard ile olan ortaklığımız, müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini yeni bir seviyeye taşıma fırsatı sunuyor. Son birkaç yılda nakit kullanımı hijyen ve güvenlik gibi nedenlerden dolayı azaldı. Vepara’nın ön ödemeli kartları sayesinde, kullanıcılarımıza sadece güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi değil, aynı zamanda onlara özel avantajlar ve premium bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz."

Pazarlama stratejileri ve müşteri ilişkilerinde yeni boyut

AustriaCard Pazarlama Direktörü Erkut Taşdemir'in konuya ilişkin görüşleri de iş birliğinin stratejik önemini vurguluyor. Taşdemir, "Bu ortaklık, hem AustriaCard'ın yenilikçi çözümler sunma misyonunu hem de teknoloji ve inovasyon tarafında her geçen gün hızla gelişen Vepara'nın kullanıcı merkezli hizmet anlayışını güçlendiriyor. Üreteceğimiz kartlarla, müşterilerimizin günlük yaşamlarına değer katmayı hedefliyoruz, Vepara ile bir araya gelmekten oldukça mutluyuz" dedi.

Bu iş birliği, Vepara'nın inovatif yaklaşımını ve müşteri odaklı hizmet anlayışını pekiştiren önemli bir adım olarak görülüyor ve her iki şirketin de büyüme stratejilerine katkıda bulunması bekleniyor.

Kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayan kartlar

Bu özel kartlar, sıradan bir ödeme aracının ötesinde, kullanıcıların günlük yaşantılarında fark yaratan bir deneyim sunmak üzere tasarlandı. Sürdürülebilir ve çevre dostu akıllı ön ödemeli kartlar sayesinde, Vepara yüzlerce firma ile gerçekleştireceği cashback anlaşmalarıyla kart kullanıcılarına alışverişlerinde geri ödeme avantajları sunarak müşteri deneyimini zenginleştirmeyi ve marka sadakatini artırmayı hedefliyor.

Müşteri sadakatini artıran teknoloji

Vepara, müşteri odaklı yaklaşımını bir adım öteye taşıyarak, yüzlerce firma ile yaptığı anlaşmalar neticesinde geniş bir cashback ve indirim ağı da sunuyor. Bu ağ, kullanıcıların Vepara ön ödemeli kartlarını kullanarak alışveriş yaparken ekstra avantajlar elde etmelerini sağlıyor. Kullanıcılar, her harcama yaptıklarında geri ödeme kazanıyor ve bu da onların markaya olan bağlılığını ve kart kullanım sıklığını artırıyor.

Dokunmatik geleceğe merhaba

Austria Card'ın güvenlik konusundaki deneyimi ve Vepara'nın yenilikçi teknolojileri birleşerek, piyasadaki en güvenilir ön ödemeli kartlarını oluşturuyor. Temassız ödeme teknolojisi artık günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Vepara'nın yeni kart serisi, bu teknolojiyi standart hale getirerek kullanıcılara saniyeler içinde ödeme yapma imkanı tanıyor. Bu, özellikle pandemi sonrası hijyenin daha fazla önem kazandığı bir dönemde, kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca, temassız işlemler, ödeme süreçlerini hızlandırarak, alışveriş deneyimini daha da sorunsuz hale getiriyor.

Akıllı harcamalar için akıllı kartlar

Vepara'nın akıllı ön ödemeli kartları, kullanıcılara sadece ödeme yapma imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda harcama alışkanlıkları üzerinden kişiselleştirilmiş bütçe yönetimi tavsiyeleri de veriyor. Kartlar, yapay zeka destekli algoritmalar kullanarak harcama trendlerini analiz ediyor ve kullanıcılarına finansal sağlık için önerilerde bulunuyor. Bu özellikler, kullanıcıların finansal bilincini artırırken, daha bilinçli harcama kararları almalarına yardımcı oluyor.