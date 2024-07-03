Avren Enerji, 9,5 milyon euro GES projesi için imza attı

Yayınlanma: 03.07.2024 - 18:10

Güncelleme: 03.07.2024 - 18:10

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Romanya’daki 10 megawatt’lık projenin tüm izin süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere; proje geliştirme, mühendislik, ürün tedariki, inşaat, mekanik ve elektrik montaj işleri, anahtar teslim kurulum hizmetlerini üstlendi.

Şirket, 2024’ün Temmuz ayı itibarıyla inşaat çalışmalarına başlanacak tesisi 2025’in Nisan ayı sonunda tamamlayarak enerji satışına başlamasını hedefliyor.