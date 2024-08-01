Avrupa merkezli kripto borsası, mevzuata uyum için ön başvuru yapan ilk borsalardan oldu

Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:18

Güncelleme: 01.08.2024 - 17:18

Temmuz ayının başında Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda kripto yasası olarak bilinen sermaye piyasası düzenlemesi kapsamında, Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen kripto para borsalarına bir aylık bir ön başvuru ve geçiş süreci tanınmıştı. Geçiş sürecinin 2 Ağustos’ta sona ereceği bilinirken, Türkiye’nin en çok indirilen kripto para borsalarından biri olan WhiteBIT TR, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ön başvurusunu tamamlayan ilk borsalardan biri olduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin WhiteBIT TR’den yapılan açıklamada, WhiteBit Teknoloji A.Ş. unvanına sahip şirketin, Türkiye’de lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterebilmek için tüm belgelerle ön başvurusunu tamamladığı belirtildi. Açıklamada, “Yeni düzenlemeler çerçevesinde, SPK Kanunu’nun 35/B ve 35/C maddelerine uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmek ve kullanıcılarımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için gerekli tüm süreçleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Edinilen bilgilere göre WhiteBIT TR süreçle ilgili gelişmeleri tüm kullanıcılarıyla resmi iletişim kanallarından şeffaflıkla paylaşmayı sürdüreceğini taahhüt etti.

“En güvenilir platform olma hedefimiz kararlılıkla sürüyor”

WhiteBIT TR’nin SPK’ya ön başvuru sürecine ilişkin kullanıcılarına ilettiği açıklamada, şirketin hukuki gelişmeleri ciddiyetle takip ettiği ve kullanıcıların haklarını koruma konusunda titizlikle çalıştığı belirtildi. Düzenlemelere tam uyum sağlamak için gereken tüm adımların atıldığı ifade edilerek, kripto varlık işlemlerinde en güvenilir platform olma hedefine bağlılığının altı çizildi.

Küreselde FC Barcelona’nın kripto para partneri olan Avrupa’nın en büyük borsası WhiteBIT, Türkiye’deki kullanıcılara 2022’den bu yana hizmet veriyor. Aynı yıldan başlayarak Trabzonspor’un da resmi kripto para partneri olan WhiteBIT TR’nin, Türkiye’ye özel mobil uygulamasını Mart 2024’te yayına aldığı biliniyor.

2024’ün ilk çeyreğinin sonunda yayına aldığı mobil uygulaması dört ay gibi kısa bir sürede App Store’da indirilen 5 büyük Türkçe kripto para borsası uygulaması arasına giren WhiteBIT TR, TRY işlem çiftinde alım satım yapma olanağı sunan güvenilir altyapısı, Türkiye’deki kripto topluluğuna özel ödül havuzları ve Türkçe destek olanaklarıyla hizmet veriyor.