Türkiye’nin birçok ilinde çıkan orman yangınları, doğal yaşamın yanı sıra vatandaşların da hayatını olumsuz etkiliyor. Yangınların önlenmesi ve sorumluların cezalandırılmasıyla ilgili hukuki süreçler yeniden gündeme gelirken, Avukat Ümit Çelebi, mevcut mevzuatın etkin uygulanmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

“Orman yangınları sadece doğal yaşamı değil, ülkemizin geleceğini de doğrudan etkiliyor” diyen Çelebi, uygulamada caydırıcılığın artırılması gerektiğinin altını çizdi.

“KANUN MADDELERİ TİTİZLİKLE UYGULANMALI”

Avukat Ümit Çelebi, Türk Ceza Kanunu’nun 170. ve 171. maddeleri ile 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre orman yangınlarına sebebiyet verenlerin ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, "Mevzuat zaten ciddi yaptırımlar içeriyor. Örneğin kasten orman yakmak 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla, terör amaçlı ise ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılıyor. Önemli olan bu hükümlerin etkin bir şekilde uygulanması ve caydırıcılığın artırılmasıdır. Ayrıca yangın riski yüksek bölgelerde koruma önlemleri ve denetimler daha da güçlendirilmelidir." dedi.

“MAĞDUR VATANDAŞLAR HAKLARINI ARAYABİLİR”

Yangın sonrası mağduriyet yaşayan vatandaşlara da seslenen Çelebi, “Vatandaşlarımız uğradıkları zararların karşılanması için ilgili yasal yollara başvurabilir. Bu hakların zamanında ve doğru şekilde kullanılmasının büyük önem taşıdığını hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.