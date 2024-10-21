Aytemiz Yatırım Bankası, Fimple’ın yenilikçi bankacılık platformunu seçti

Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:50

Güncelleme: 21.10.2024 - 17:50

Geleceğin bankacılık anlayışıyla yola çıkan Aytemiz Yatırım Bankası, sektörde güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor. Bankacılık yazılım altyapısı olarak Fimple ile yapılan anlaşma sonucunda, Aytemiz Yatırım Bankası'nın modern bankacılık çözümlerini hızlı bir şekilde hayata geçirmesi bekleniyor.

Aytemiz Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aytemiz’den açıklamalar:

Aytemiz Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aytemiz, konu hakkında şu açıklamaları yaptı: “Türkiye ekonomisinin finans sektöründe lider olma hedefi doğrultusunda, Aytemiz Yatırım Bankası olarak hızlı ve verimli çözümlerle sektörde fark yaratmayı amaçlıyoruz. Fimple’ın altyapısı, bankamızın operasyonlarını destekleyerek, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma misyonumuzu gerçekleştirmemize katkı sağlayacak. Teknolojik altyapımızla sektörde güçlü bir yatırım bankası olma yolunda önemli bir adım attık. Fimple ile iş birliğimiz, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma yolunda önemli bir kilometre taşıdır.”

Mücahit Gündebahar: "Aytemiz Yatırım Bankası’nın canlıya geçiş sürecini hızlandırıyoruz"

Fimple CEO’su Dr. Mücahit Gündebahar, Aytemiz Yatırım Bankası ile gerçekleştirilen iş birliği hakkında şunları söyledi: “Aytemiz Yatırım Bankası’nın Fimple platformunu tercih etmesi bizim için büyük bir memnuniyet kaynağı. Fimple’ın mikro servis mimarisiyle tasarlanmış altyapısı, bankaların modern ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Ayrıca, bankaların canlıya geçiş süreçlerini hızlandırarak operasyonel hız ve esneklik sağlıyoruz. Bankaların faaliyet izni süreçlerinde kolaylaştırıcı bir rol oynayarak onlara yardımcı oluyoruz. Aytemiz Yatırım Bankası’na güçlü ve güvenilir bir altyapı sunmaktan gurur duyuyoruz.”

Yenilikçi teknolojisiyle maliyet avantajı ve hızlı kurulum imkanı sağlıyor

Gündebahar ayrıca, “Fimple, yeni kurulan banka ve finans kuruluşlarının altyapı kararlarında sunduğu maliyet avantajları ve hızlı kurulum süreçleriyle ön plana çıkıyor. Mikro servis tabanlı yapımız ve API odaklı çözümümüz sayesinde bankaların dış kurumlarla entegrasyon kabiliyetlerini güçlendiriyoruz. Bu, yeni iş modelleri oluşturma ve rekabette farklılaşma imkanı sağlıyor,” diye ekledi.

Bu iş birliği, Aytemiz Yatırım Bankası’nın canlıya geçiş sürecini hızlandırırken, Fimple’ın modern çözümleri ile maliyet etkin bir bankacılık altyapısı oluşturulmasına olanak tanıyacak.