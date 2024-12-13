Backpack ve Sui’den önemli işbirliği

Yayınlanma: 13.12.2024 - 14:30

Güncelleme: 13.12.2024 - 14:30

Yılın son günleri yaklaşırken kripto para ve Web3 ekosistemindeki işbirlikleri de hız kazandı. Performansı ve ölçeklenebilirliğiyle 2024’ün en hızlı büyüyen Katman-1 blokzinciri ağlarından biri olan Sui, 150’den fazla ülkeden kullanıcıya hizmet veren ve bir yılda 60 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan kripto para borsası Backpack Exchange ve borsanın cüzdanı Backpack Wallet’la entegre oldu.

LİSTELEME FIRSATLARI OLUŞTURACAK

Benzersiz hız ve ölçeklenebilirlik sunan Sui’nin geliştiricisi olan Sui Vakfı tarafından paylaşılan açıklamada, Sui’nin kullanıcı deneyimi ve çok yönlülüğüyle öne çıkan Backpack ile ortaklığının Katman-1 blokzinciri Sui’deki projeler için çok sayıda entegrasyon ve listeleme fırsatı oluşturacağı belirtildi. Bugüne dek Solana ve Ethereum ağlarını destekleyen, iOS ve Android mobil uygulamalarının yanı sıra Chrome eklentisiyle de kullanılan Backpack cüzdanı, Sui ağı entegrasyonuyla güvenli depolama ve kusursuz kripto varlık alım satımı işlemlerinde Sui desteği de sunmaya başlayacak.

“ÇOK ZİNCİRLİĞİ GELECEK İÇİN ÖNEMLİ BIR ADIM”

İşbirliğine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Sui Vakfı Küresel Ekosistem Başkanı Jameel Khalfan, “Sui, Backpack’in regüle borsasının ve bağımsız (non-custodial) cüzdanının kullanıcı deneyimlerine entegre oluyor. Sui’deki kullanıcı deneyimini genişletmek ve platformun tüm popüler özelliklerini Sui topluluğuna sunmak için sabırsızlanıyoruz. Sui ve Backpack entegrasyonu, Sui ekosistemi katılımcılarının Backpack’in güvenilir altyapısı aracılığıyla etkileşim kurmasına olanak tanıyan bir platform sunacak. Backpack, Sui entegrasyonuyla, hem kullanıcı sayısını artırmak ve oluşturduğu platformların etkisini genişletmek için hamle yapıyor; hem de Backpack cüzdanının çok zincirli geleceği için de önemli bir adım atıyor” dedi.

Backpack CEO’su ve Kurucusu Armani Ferrante ise “Sui’yi entegre etmek, kullanıcılarımızın Sui’nin hızla büyüyen ekosistemine erişmesini sağlıyor. Ayrıca Sui geliştiricileri, Sui üzerinde geliştirilen projeler ve Sui yatırımcıları da bu entegrasyonla yeni olanaklara kavuşuyor” ifadelerini kullandı.

2024’Ü BİR DİZİ ENTEGRASYON VE İŞBİRLİĞİYLE TAMAMLIYOR

Backpack entegrasyonu, 1,8 milyar dolar toplam kilitli varlık eşiğine yaklaşan Katman-1 blokzinciri Sui’nin son dönemde açıkladığı işbirliği ve entegrasyonların en yenisi olma özelliği taşıyor. Move programlama diliyle geliştirilen ve yüksek ölçeklenebilirlik vadeden Katman-1 blokzinciri ve akıllı sözleşme platformu Sui, geçtiğimiz günlerde de her ay 7 milyonu aşkın kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan Web3 cüzdanı Phantom Wallet’la entegre olduğunu duyurmuştu. Ayrıca platform, önce dünyanın dolar destekli en büyük ikinci stabilcoin’i USDC’yi, ardından da First Digital işbirliğiyle, Asya’da yaygın kullanılan FDUSD stabilcoin’ini ağına yerel olarak eklemişti. Telegram tabanlı dokun-kazan oyunlarından MemeFi ile işbirliği açıklayan Sui, Sweet ortaklığıyla Major League Soccer (MLS) tarafından düzenlenen MLS QUEST NFT kampanyasına da ev sahipliği yapmıştı.