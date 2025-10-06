Berna Gencebay, 60’ların İstanbul’unu eserlerine taşıdı

İnsan kaynakları yöneticiliğinden sanata uzanan hikayesiyle dikkat çeken Berna Gencebay'ın “ROMANTİZMİN ALTIN ÇAĞI | THE GOLDEN AGE OF ROMANTICISM” başlıklı kişisel sergisi 4 Ekim’de İstanbul, Kadıköy’deki Luna Art Gallery’de açılacak. Yetenekli ressam, mitoloji, denizcilik ve nostaljinin modern resim teknikleriyle harmanlandığı sergide, 60’lı yılların masumiyet ve zarafetini günümüz estetiğiyle buluşturuyor.

Çağdaş Türk sanatında nostaljik temaların yeniden yükselişini vurguladığı sergisi hakkında konuşan Berna Gencebay, “Romantizm sadece bir dönem değil, aynı zamanda bir ruh, bir bakış açısıdır. Bu sergi de yalnızca bir dönem hatırlatması değil, romantizmin bugün de yaşadığını göstermeyi amaçlıyor. Tuvalime yansıttığım her eser, geçmişin zarafetini bugünün ruhuyla birleştiriyor. Sanatseverleri aşkın, duygunun ve estetiğin altın çağında yolculuğa çıkarmak istiyorum” dedi.

HEM KLASİK ROMANTİZME SAYGI DURUŞU HEM DE MODERN YORUMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

1960’ların büyülü atmosferlerini İstanbul’un simgesel mekanlarıyla buluşturan Berna Gencebay’ın tuvaline taşıdığı silüetlerde Belgin Doruk, Ayhan Işık ve Filiz Akın gibi Yeşilçam’ın efsane isimleri, modern yorumlarla yeniden hayat buluyor. Sergi, yağlı boya, akrilik, rölyef ve farklı dokuların kullanıldığı 50 özgün eserden oluşuyor.

Berna Gencebay, “Bu sergi yalnızca nostaljik bir bakış değil, aynı zamanda bugünün insanına unutulmaz bir hatırlatma. İzleyicilere romantizmin kaybolmadığını, aksine içimizde saklı olduğunu göstermek istiyorum. Eserlerimde mitoloji, denizcilik tarihi ve İstanbul’un kadim sembollerini romantizmle harmanlıyorum. O yılların masumiyet ve zarafetini günümüz estetiğiyle buluşturuyorum” ifadelerini kullandı.

Berna Gencebay’ın eserlerinde romantik İstanbul silüetleri, mitolojik dokunuşlar, denizin ve gökyüzünün büyülü yansımaları, aşkın farklı yüzleri ve nostaljinin zamansız hikayeleri öne çıkıyor. Sanatçının özgün tarzı hem klasik romantizme bir saygı duruşu hem de modern yorumlarıyla dikkat çekiyor.