Bir dedenin torunu için başlayan arayış, bugün güçlü bir marka hikayesine dönüştü

Glohe Grup bünyesindeki %100 doğal bakım markası Siveno’nun hikayesi, bir marka fikrinden çok gerçek bir ihtiyaçla başladı. Bir dedenin, torununun yaşadığı alerjik reaksiyonun ardından güvenilir, %100 doğal ve içeriği şeﬀaf ürünler araması, markanın çıkış noktasını oluşturdu. Dönemin mevcut ürünleri bu ihtiyaca yeterince yanıt vermeyince, bu arayış zamanla Siveno markasına dönüştü.

Bir çocuğun sağlığını koruma isteğiyle başlayan bu yolculuk, bugün geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Siveno, doğallığı yalnızca bir söylem olarak değil; kanıtlanabilir ve sürdürülebilir bir standart olarak ele alarak büyüdü.

Marka, doğanın sunduğu gücü bilimsel altyapıyla birleştiren Ar-Ge odaklı bir yapı içinde çalışıyor. Yaklaşık 10 yıldır Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta yer alan Ar-Ge merkezi aracılığıyla içerikler titizlikle değerlendiriliyor, formüller test ediliyor ve ürünlere dönüştürülüyor. Markanın Ar-Ge altyapısı, %100 doğal koruyucu ve aktif bileşenler üzerine geliştirilen 4 uluslararası patentle güçleniyor. Bu yaklaşım doğrultusunda Siveno ürünleri Etko Cosmos Natural sertifikalı, Vegan Society onaylı ve Cruelty-Free standartlarına uygun olarak geliştirilip dermatolojik olarak test ediliyor.

Ürünlerinde paraben, silikon, sentetik koruyucu, yapay koku ve boya gibi zararlı içeriklere yer verilmezken; tüm ürünler belirli kalite ve test süreçleri doğrultusunda geliştiriliyor ve güvenilirliği belgeleniyor.

Bugün Siveno; anne ve bebek bakımından kişisel bakıma, yaz bakımından ev bakımına uzanan geniş ürün gamıyla tüketicilerle buluşuyor. Siveno, yurt dışında 12 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirirken, grup bünyesindeki Incia ile birlikte daha geniş bir coğrafyada varlık gösteriyor. Yıllık 10 milyon adet üretim kapasitesi ve 90 farklı ürün çeşidiyle Siveno, doğal ürün yaklaşımını geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor.

Geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımı, çevreye duyarlı üretim anlayışı ve hayvanlar üzerinde test yapılmaması da markanın yaklaşımının önemli parçaları arasında yer alıyor. Siveno, “İçeriğine Bak” yaklaşımıyla içerik şeﬀaflığını odağına alarak tüketicinin artan bilinç düzeyine yanıt veriyor. Glohe Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Şahin konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Torunum için başladığım bu arayış, bugün çok daha geniş bir ihtiyaca yanıt veren bir markaya dönüştü. Siveno ile tüketicilere %100 doğal, içeriği şeﬀaf ve güvenle tercih edilebilecek ürünler sunuyoruz. Üretim kapasitemiz, ürün çeşitliliğimiz ve ihracat gücümüz, bu yaklaşımın zaman içinde güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de “İçeriğine Bak” yaklaşımımızdan ödün vermeden, hem Türkiye’de hem global pazarlarda doğal ürün bilincini yaygınlaştırmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”