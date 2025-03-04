Bitget, Ramazan Ayında 100.000’den fazla kişiye ulaşmayı ve destek olmayı hedefliyor!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 17:00

Güncelleme: 04.03.2025 - 17:00

Dünyanın önde gelen kripto para borsası ve Web3 şirketi Bitget, UN Refugee Agency, UN World Food Programme, ShareTheMeal ve One Billion Meals Endowment gibi önde gelen insani yardım kuruluşları ile işbirliği yaparak Ramazan boyunca 100.000’den fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.Bu çalışma ile erişilen bölgelerde Ramazan ayı boyunca olabildiğince çok kişiye destek olmak amaçlanıyor. Çalışma kapsamında belirli bölgelerde kurulacak iftar çadırları, dağıtılacak ramazan paketlerinin yanı sıra bu bölgelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere de destek olunması başlıca hedefler arasında.

Yapılan gıda bağışları, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi aileleri ve bireyleri desteklemek için kullanılacak.Bu girişim aynı zamanda Bitget topluluğunun katkılarıyla da kuvvet kazanacak. Bitget, fon bağışı hedefine ulaşmak için kullanıcılar, VIP’ler ve influencer ortakların katılımını teşvik etmek üzere bir dizi atılım gerçekleştirdi.

Bitget, ilk etapta ihtiyaç sahibi 10.000 kişiye yemek bağışlayarak başlayacak ve daha sonra Dubai ve İstanbul gibi kilit noktalarda bir dizi iftar yemeği düzenleyecek. Katılımcılar, bağış yaparak kampanyaya katkıda bulunabilecek ve Bitget, toplanan her bağışın üzerine bire bir miktarda koyarak bağış miktarını iki katına çıkaracak. Ayrıca, La Liga işbirliği kapsamında özel koleksiyon ürünleri açık artırmaya çıkarılacak ve elde edilen tüm gelir doğrudan bağış kampanyasına aktarılarak daha fazla insana yardım ulaştırılması sağlanacak.

Bitget COO’su Vugar Usi Zade, destek kampanyası hakkında "Ramazan, cömertlik ve birlikteliğin simgesidir. Küresel ağımızı kullanarak, zorluklarla mücadele eden topluluklarda anlamlı bir etki yaratmayı hedefliyoruz. Bu girişim, kripto dünyasının yardımseverliğini ortaya çıkarıyor ve işbirlikçi çabalarla pozitif değişimi destekleme misyonumuzla örtüşüyor" dedi.

Bu girişim, Ramazan’ın ilk gününde resmen başlayacak ve ay boyunca devam edecek.