Bitget spot pazar hacmi yüzde 159 arttı

Yayınlanma: 17.04.2025 - 16:15

Güncelleme: 17.04.2025 - 16:15

Kullanıcı büyümesini devam ettiren Bitget ve Bitget Wallet, yalnızca ilk çeyrekte 19,89 milyon yeni kullanıcı kazandı ve küresel kullanıcı sayısı 120 milyonun üzerine çıktı. Bu da yaklaşık yüzde 20’lik bir artışa denk geliyor. Aynı dönemde, BGB için yeni bir yol haritası açıklandı; bu yol haritası, tokenin staking, Launchpad katılımı ve yeni DeFi ekosistemleriyle entegrasyonlarıyla genişletilmiş kullanım alanlarını içeriyor. Arzı dengelemek için çeyrek dönemlik yakım takvimi uygulanmaya devam ediyor.

Güvenlik, özellikle de sektörde 2,1 milyar dolarla rekor seviyede hack saldırısı yaşandığı bir dönemde Bitget’in temel önceliği olmaya devam etti. Bitget, saldırıya uğrayan Bybit’e destek amacıyla yaklaşık 100 milyon dolarlık ETH transferi gerçekleştirdi. Bu hamle, kriz anlarında borsalar arasında gerçekleşen nadir ama kritik bir işbirliği olarak değerlendirildi. Bitget’in Rezerv Kanıtı ise çeyrek boyunca yüzde 130 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. Koruma Fonu ise Ocak ayında 495 milyon dolardan Mart sonunda 514 milyon dolara yükselerek temkinli ama istikrarlı bir artış gösterdi.

Bitget CEO’su Gracy Chen, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Bu çeyrekteki performansımız, dalgalı piyasa ortamlarında çevik kalmanın önemini gösteriyor. Önümüzdeki çeyrekte kurumsal düzeyde altyapımıza odaklanmaya devam ederken, Web3 ekosistemimizi de daha fazla genişletmeye kararlıyız. Küresel çapta sıkılaşan deneyimlerle beraber, kullanıcılara daha akıllı işlemler sunma misyonumuzun merkezinde olan yasal uyumluluğu korumaya devam edeceğiz.”

2024’te başlatılan Blockchain4Her girişimi, uzun vadeli olarak ayrılan 10 milyon dolarlık fon eşliğinde ilk yılını kutladı. Program, Güneydoğu Asya ve Doğu Avrupa’da daha fazla kadını Web3 dünyasına kazandırmak amacıyla yeni elçilerle etkinliklerini sürdürdü.

Bitget ayrıca altyapısını ve entegrasyonlarını da güçlendirdi. Zincir üzerindeki güçlü sinyalleri tespit etmek için AI destekli token listeleme aracı Bitget Seed tanıtıldı. Zen ve Callpay ile yapılan entegrasyonlar sayesinde Avrupa ve Güney Afrika'da fiat geçişleri kolaylaştırıldı. BGB’nin likiditesi, Morph Chain ve Bulbaswap ile daha da genişletildi.

Bitget, altyapısını ölçeklendirmeye, yeni kullanıcıları bünyesine katmaya ve dayanıklılığı artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Güçlü bir kullanıcı akışı, artan token aktivitesi ve yeni iş ortaklıkları ile Bitget, bir sonraki çeyrek için de güçlü bir büyüme sinyali veriyor.

Bitget 2025 1. Çeyrek Raporu'nun tamamı için lütfen buraya tıklayın.