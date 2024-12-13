BitMart’tan kurumsal kripto yatırımcılarına özel Cobo SuperLoop işbirliği

Yayınlanma: 13.12.2024 - 15:05

Güncelleme: 13.12.2024 - 15:05

Bitcoin’in rezerv varlık olarak benimsenmesinin, küresel teknoloji şirketlerinin yönetim kurullarında tartışılmaya başlandığı, bazı öncü şirketlerin hazine yönetimine Bitcoin'i de dahil ettiği bir dönemden geçerken, küresel kripto hizmet sağlayıcıları da kurumsal müşterilere yönelik adımlarını hızlandırdı. CoinGecko gibi saygın veri şirketleri tarafından önde gelen küresel dijital varlık trading platformları arasında gösterilen ve 1.500’den fazla trading çifti sunan BitMart, borsa dışı mutabakat ağı Cobo SuperLoop ile işbirliği yaptığını duyurdu. Bu entegrasyon, kurumsal kullanıcıların güvenliğini ve trading verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

VARLIKLARIN KONTROLÜ KURUMSAL MÜŞTERİLERİN ELİNDE

Cobo SuperLoop, borsa dışı mutabakat yoluyla kurumsal müşterilerin kripto varlıklarını kendi kontrollerinde tutsa da birebir hesap yansıtma gibi özelliklerle üçüncü taraf risklerini ortadan kaldırarak merkezi borsalarda işlem yapmalarına olanak tanıyor. BitMart’ın Cobo SuperLoop entegrasyonu, kurumsal kullanıcıların kripto alım satım verimliliğini artırmak için BitMart hesaplarını sorunsuz bir biçimde Cobo SuperLoop’a bağlamalarını sağlıyor. Öte yandan 1:1 oranında yansıtma özelliğiyle, kurumsal kullanıcıların varlıkları Cobo SuperLoop içinde güvenli bir şekilde kilitlenip kullanıcıların trading işlemleri BitMart hesaplarından yürütülebiliyor. Farklı borsalar arasında varlık transferi sıklığı ihtiyacını azaltan Cobo SuperLoop entegrasyonu, operasyonel riskleri de en aza indiriyor. Cobo SuperLoop, yenilikçi mekanizmasıyla sermaye kullanımını iyileştirerek kullanıcıların saklama güvenliği ve işlem kolaylığı arasında denge kurmasını sağlıyor.

“MÜŞTERİLERİMİZE ÜST DÜZEY HİZMET SUNMA AMACIMIZLA ÖRTÜŞÜYOR”

Cobo SuperLoop borsa dışı mutabakat ağının yenilikçi yaklaşımını BitMart platformuna entegre etmekten heyecan duyduklarını paylaşan BitMart Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Victor Wei, “Cobo SuperLoop, trading, takas, ödeme ve saklamanın tamamen birbirinden ayrılmasını sağlayan, dünyanın ilk borsa dışı mutabakat ağı. Platform, kurumsal müşterilerin varlıklarını Cobo adı altında saklamasını mümkün kılarken BitMart gibi entegrasyon sunan borsalar aracılığıyla herhangi bir transfere ihtiyaç duyulmadan alım satım yapılabiliyor. Bu da kurumsal müşteriler için riskleri azaltırken kullanıcıların varlıklarının güvenliğini ve işlemlerindeki kolaylığı artırıyor. Cobo SuperLoop entegrasyonu, kurumsal kullanıcılarımızı daha güvenli bir saklama çözümü, verimli trading ve mutabakat hizmetiyle güçlendirirken, kullanıcılarımıza en üst düzey hizmeti sunma sözümüzle de uyuşuyor. Ayrıca varlıkların korunmasını ve işlem verimliliğini önceliklendirerek BitMart’ın lider konumunu da güçlendiriyor” dedi.

Cobo’nun Kurucu Ortağı ve CTO’su Dr. Changhao Jiang ise işbirliğine ilişkin değerlendirmelerini şu ifadelerle paylaştı:

“SuperLoop, borsa dışı mutabakat alanında çığır açan bir inovasyonu temsil ediyor. Kurumsal müşterilere dijital varlık trading ve saklama süreçleri için tam entegre bir çözüm sunmayı amaçlıyoruz. BitMart ile ortaklık kurmak, daha fazla kullanıcının borsalarda işlem yaparken gelişmiş güvenlik ve sermaye verimliliği avantajlarını deneyimlemesi yönündeki vaadimizi bir kez daha doğruluyor. Entegrasyon, BitMart’ın kurumsal kullanıcılara sunduğu hizmetleri bir adım daha ileri taşıyor.”