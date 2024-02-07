BRC-20 standardı, kriptoda durgunluğu yenebilir

Yayınlanma: 07.02.2024 - 13:51

Güncelleme: 07.02.2024 - 13:51

Yılın ilk ayını geride bırakan kripto para ekosisteminde 2024’e damga vurması beklenen önemli temalar da netleşmeye başladı. Bu temalar içinde Ordinaller ve BRC-20 kripto para birimi standartları öne çıktı. Mart 2023’te geliştirilen, Bitcoin’in en küçük birimi olan satoshi’ler üzerine veri yazıtlarını mümkün kılan Ordinals protokolü, yeni bir tür kripto para birimi standardı olarak dikkat çekerken, güncel bir rapor bu ilgiyi doğruladı. Fransa merkezli bir blokzinciri analitiği şirketi olan Kaiko tarafından ocak ayının ortasında yayımlanan bir raporda, ORDI, SATS ve RATS gibi öne çıkan BRC-20 kripto para birimlerinin işlem hacminin Kasım 2023'ten bu yana 10-15 milyon dolar seviyelerinden 500 milyon doların üzerine çıkarak 10 kat arttığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Gate.io’nun da aralarında olduğu dünyanın önde gelen borsaları tarafından benimsenen BRC-20 standardı, kripto ekosisteminde 2024’ün öne çıkan temalarından biri olacak gibi görünüyor. Ekosistemin kanaat önderlerinin de fırsat ve risklerini yakından takip ettiği bu standart, Bitcoin’in gelişiminde önemli bir köşe taşı” dedi.

Piyasa değeri 2,5 milyar dolara yaklaştı

CoinMarketCap tarafından listelenen BRC-20 kripto para birimi listesindeki 60 token’ın toplam piyasa değerinin 2,4 milyarı aştığı görülürken, pazar liderliğini ORDI üstlendi. ORDI’yi 1000SATS, TRAC, MUBI, LEVER gibi kripto para birimleri izledi. BRC-20 kripto para birimi standardının Casey Rodarmor tarafından geliştirilen Ordinals protokolünün bir uzantısı olduğunu belirten Kafkas Sönmez, “Bitcoin blokzincirinde değiştirilebilir token’lar oluşturan bu standart, Bitcoin ağı için daha karmaşık ve daha çok fayda içeren bir yenilik anlamına geliyor. Nasıl Ethereum ağlarında ERC-20 token standardı merkezde konumlanırken, BRC-20 teknolojisi de Bitcoin’in geleceği için yeni olasılıkların kapısını aralıyor. BRC-20, bazı yorumların işaret ettiği üzere Bitcoin’den rol çalarak normal işlemlerin yerini alma riski oluşturmuyor. Aksine blokzincirindeki blok verimliliğini artırıyor” ifadelerini kullandı.

Bitcoin’in yenilikçi doğasını hatırlatıyor

Ethereum zincirinde 2017’de başlayan ERC-20 token’ların artışını izleyen dönemde, Ethereum fiyatının bir yıl içinde 30 kata yakın arttığını ifade eden Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Çeşitli yorumlarda BRC-20, Bitcoin ekosisteminin Ethereum’daki bu başarıyı kopyalama yaklaşımı olarak değerlendiriliyor. Eleştirenleri olsa da, BRC-20 standardının savunucuları, Ordinaller ve BRC-20 teknolojilerinin kriptoyu yeniden eğlenceli hale getirdiğini ve Bitcoin ekosisteminin deneysel ve yenilikçi doğasını hatırlattığını düşünüyor. Ethereum Vakfı kurucularının dahi Ordinaller teknolojisinin ‘gerçekten bir şeyler yapma kültürü’nü temsil ettiğine yönelik yorumları var. BRC-20, 2024’te üstel büyüme potansiyeliyle Bitcoin ekosistemi için değer vaat ediyor” diye konuştu.

BRC-20 token’ları piyasayla buluşturacak

Gate.io’nun geçtiğimiz haftalarda Inscription Ön Satış Platformu ve Navigasyon Hizmetleri’ni duyurduğunu hatırlatan Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Gate.io, BRC-20 ve ilişkili teknolojilerde bir değer görüyor. Tam da bu sebepten, Bitcoin NFT’leri, BRC-20 token’ları ve Ethscriptions dahil olmak üzere çeşitli blokzinciri protokollerini destekleyen yazıt projelerini kripto ekosistemiyle buluşturmak ve gelecek vaat eden projelere itibar kazandırarak Bitcoin ve Ethereum blokzincirlerinde inovasyona öncü olmak için ön satış platformumuzu, yani Launchpad’imizi duyurduk. Bu, Gate.io’nun her aşamada ekosistemi destekleyen bir borsa olma vizyonuyla da örtüşüyor. Kullanıcılar, yeni BRC-20 ve diğer yazıt projelerine adil bir ortamda, erkenden katılma şansı bulacak. Blokzincirindeki gelişmelere dair daha bütünsel bir bakış oluşturmak için hayata geçirdiğimiz navigasyon hizmetlerimizle de Inscription odağında yaşanan gelişmeleri zenginleştirilmiş grafikler ve eksiksiz bilgilerle daha kolay takip edebilme olanağı sunacağız.”